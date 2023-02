Csaló tűzifanepperek portyáznak itthon: így verik át a gyanútlan vásárlókat

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) folyamatosan figyelemmel kíséri az online felületeket és piactereket, a vizsgálatokban több forrásból származó információk alapján keresi a megrendelési, próbavásárlási lehetőségeket is. Az ellenőrzések célja, hogy felügyeljék az adószámmal rendelkezők adásvételeit, és kiszűrjék az illegálisan értékesítőket. Egy ilyen ellenőrzésben kezdte vizsgálni a NAV egy közösségi oldalon tűzifát hirdető vállalkozó tevékenységét. Mivel várható volt, hogy az ügyben fogyasztóvédelmi, illetve termékszármazási problémák is felmerülhetnek, a NAV előzetesen több társhatósággal is egyeztetett. Az ellenőrzést végül a NAV-revizorok és a Bevetési Igazgatóság a társhatóságokkal közösen indították.

Az adóellenőr a hirdetésben szereplő telefonszámon felhívta az eladót, aki vállalta, hogy a megrendelt 5 m3 tűzifát 250 ezer forintos vételáron leszállítja. A megrendelést, a kiszállítás időpontját és a helyszínt egy sms-üzenetben is meg kellett erősíteni. A leegyeztetett időpontban és helyszínen két személy jelent meg egy zárt kistehergépjárművel. Az 5 m3 fáért elkérték a megbeszélt 250 ezer forintot. A pénzt a revizorok átadták, de semmilyen bizonylatot nem kaptak. Hamarosan az is kiderült, hogy az eladó az értékesítést adószám nélkül végzi. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A társhatóságokkal közös ellenőrzés ezzel még nem ért véget, az igazi meglepetés csak ezután következett. Amikor lemérték, kiderült, hogy a leszállított fa alig több mint 2,5 m3 volt. A teljes vételárért az eladó csak a megrendelt fa alig több mint felét adta volna át a vevőnek. Mivel a szállítók származást igazoló dokumentumot sem tudtak bemutatni, a tűzifa hatósági zár alá került. EZ IS ÉRDEKELHET Itt a kormány újabb rezsibejelentése: megszólalt a miniszter, ez lesz a lakossági árakkal A miniszter az előadásában megerősítette azt is, hogy három CCGT gázerőművet fog megépíteni a kormány 2028-ig, egyet a Mátrai Erőmű mellett. Az ellenőrzésben részt vevő társhatóságok külön-külön folytatják le eljárásaikat, várható, hogy az ügyben jelentős bírságokat szabnak majd ki.

Címlapkép: Getty Images

