Kontárok fosztják ki a magyar lakásfelújítókat: így vezetik meg a gyanútlan megrendelőt

Jócskán megdrágult az építőipari szakmunka, de az elrugaszkodott vállalási árakkal nem nőtt együtt a kivitelezés színvonala, sőt, a méregdrágán megvásárolt építőanyagokat hozzá nem értő módon építik be sok helyen, jelentős esztétikai és anyagi kárt okozva a megrendelőknek – írja a Világgazdaság.

Ács Erzsébet, a Lakberendezők Országos Szövetségének (LOSZ) elnöke arról beszélt a lapnak, hogy manapság csak „elrugaszkodott árakon lehet festőt, burkolót, asztalost, víz-gáz és villanyszerelőt találni, aki pedig még igazán érti is a szakmáját és ismeri az újdonságokat, képezi magát, és minőségi munkát végez, olyan embert csak elvétve”. Az elnök beszél arról is, hogy tipikus helyzet, hogy a kivitelezők túlvállalják magukat, ami miatt törvényszerű, hogy kártyavárként omlik össze a rendszer, késések, csúszások, sőt, félbehagyott munkálatok, rosszul beépített, menthetetlen anyagok és berendezések, összességében sok millió forintos kár keletkezik így a megrendelőknél.

Ács Erzsébet kitért arra is, hogy ilyen esetekben a bírósági eljárás sem megoldás a kártalanításra, a cserben hagyott ügyfelek mindenek előtt menteni akarják a menthetőt, és mielőbb beköltözni az épülő, vagy felújítás alatt álló otthonukba, nincs idejük és energiájuk a hosszadalmas pereskedésre. Az elnök elmondta, ettől függetlenül vannak jó és megbízható szakemberek is, de az elmúlt időszakban felfokozott kereslethez képest kevesen, ezért ők jó előre, sok-sok hónapra be vannak táblázva. Lakossági időszámítás szerint ez túl hosszú idő.

Az elnök felhívta arra is a figyelmet, hogy tapasztalataik szerint sokszor nem működnek jól a komplex kivitelezést vállaló kis cégek, a különböző szakmunkásokkal egyenként egyeztetni pedig nagyon nehéz, de a csapatban szerződőkkel is előjönnek ugyanazok a problémák. A mesterek egymásra mutogatnak, a hibát kijavítani senki sem akarja, és az ebből adódó csúszások miatt végül szétesik az ütemterv. A LOSZ elnöke felvetette, kérdés hogy a tavaly és tavalyelőtt dübörgő lakossági felújítási piac fékezése miatt mérséklődnek-e a vállalási díjak, vagy továbbra is azzal szembesülnek a potenciális megrendelők, hogy 100 ezer forintos napidíj alatt nem találnak festőt és burkolót.