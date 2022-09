Beütött a cserépkályhakrach Magyarországon: dupla árat fizethet, aki így úszná meg a rezsiemelést

Miután idén júliusban bejelentette a kormány, hogy egy bizonyos átlagfogyasztás felett mindenki kénytelen piaci árat fizetni az energiáért hirtelen jelentősen megugrott a kereslet az alternatív fűtési technikákra. A kályha pedig remek kiegészítése lehet a gázfűtésnek, azonban akinek ez az ötlet még csak most, az első számlák érkezésekor jutott eszébe az bőven elkésett. Megfelelő szakembert ugyanis jelenleg csak közel féléves várólistával lehet találni. Ráadásul a cserépkályhák és kandallók ára az elmúlt egy év során körülbelül megkétszereződött.

Az elmúlt hetekben mindenki próbálja kitalálni, hogy mégis hogyan tudná jelentősen csökkenteni a rezsiszámláját. Sokan az energetikai felújítás mellett döntöttek és még a rosszidő beköszönte előtt igyekeznek megfelelően hőszigetelni az otthonukat, megint mások a napelemes rendszerek, vagy igyekeznek korszerűbb kazánt beszerezni, aminek kisebb a fogyasztása. Az állami tűzifaprogram miatt pedig sok embernek eszébe jutott, hogy beizzítsa a régi kályhát, vagy beszerezzen egy újat, hiszen ez egy remek kiegészítése lehet a gázzal való fűtésnek.

A kereslet a kályhák iránt viszont hatalmas, és koránt se most kezdődött. Már tavaly ősszel megnőtt az érdeklődés a kályharendszerek iránt, ami most, a rezsiemelés bejelentése után két-háromszorosára növekedett pár hát alatt.

Ez mára azt jelenti, hogy szakembereink átlagosan jövő év nyár elejéig előre lekötötték magukat – miközben napi 12 órákat is dolgoznak – úgy, hogy vállalási árat se tudnak mondani, hiszen az építéshez szükséges anyagok (kerámia: kályhacsempe, samott anyagok, fém: tűztér, ajtók stb.) ára hétről-hétre emelkedik, és egyre bizonytalanabb a beszerzése

– mondta el lapunk megkeresésére a Magyarországi Cserépkályhások, Kandallóépítők és Gyártók Országos Ipartestülete. Ez pedig még csak a jéghegy csúcsa, hiszen a kandallógyártók több hónapos, míg a kályhacsempegyártók közel fél éves szállítást vállalnak.

Már csak jövőre kapni időpontot

Önmagában a várakozási idő is körülbelül az ötszörösére növekedett egy év alatt, aminek köszönhetően a szakemberek már nem tudnak időpontot adni az érdeklődőknek. Ennek oka részben a többszörösére nőtt kereslet, részben pedig az, hogy ilyen távolságba nem mernek árajánlatot adni a szakik.

A kandallógyártók több hónapos, míg a kályhacsempe gyártók közel fél éves szállítást vállalnak. Tehát az elmúlt egy évben a 3-4-5-szörösére nőtt a várakozási idő, ami annak köszönhetően „csak” ennyi, hogy szakembereink már fel sem tudják venni a telefont, részben a nagy leterhelésnek, részben a távoli jövőre vonatkozó „jóslások” lehetetlenségének köszönhetően

– mesélte lapunknak a szakember.

Ezt támasztja alá az is, hogy idén júniusról júliusra a kandalló szóra való keresések száma hét és félszeresére növekedett, ami korábban nyáron legfeljebb a hűtő-fűtő split klímákra volt igaz. A rezsiemelés bejelentése nyomán leginkább a szilárd tüzelésű (tehát például brikettel, pellettel, szénnel, fával fűthető) kályhák és kandallók iránti érdeklődés nőtt meg: júniushoz képest hétszer annyi, tavaly júliushoz képest pedig majdnem tizenkétszeresére nőttek az eladások.

Azonban a jelenlegi helyzet nem csak a keresletet, de az árakat is feltornázta: az építőanyagárak emelkedésével párhuzamosan ugyanis a cserépkályhák ára is közel a duplájára nőtt az elmúlt egy évben.

Folyamatosan változnak az árak

Már a pandémia is hatalmas csapást mért az építőanyagárakra, amit az orosz-ukrán háború kitörése és az azt követő energiaválság csak tovább fokozott:

Mind a kerámiai, mind a fém alapanyagok magas, 1000-1500 C fok körüli hőmérsékleten készülnek, a kályhacsempe kétszeri égetéssel 1000 fokon. Az ezekhez felhasznált energia ára tíz-húszszorosára nőtt, ami igen jelentős áremelkedést jelentett eddig. Jelenleg azonnali árat tudnak szakembereink mondani, amit az alapanyagok árnövekedése miatt hetente-havonta újra kell számolni, a folyamatosan emelkedő energiaköltségek miatt

– hangsúlyozta a MACSOI szakembere, aki szerint nehéz megkiszámolni, hogy mennyi energiát tudunk megtakarítani egy ilyen berendezés segítségével:

Függ attól, hogy az a gázfűtés, amit ki szeretnénk váltani vele teljesházfűtés, vagy helyiségfűtés. Emellett fontos kérdés, hogy a gázkonvektor helyett cserépkályha, vagy légfűtéses kandalló alkalmazható egy-két helyiség fűtésére, míg a gázkazán helyett vizes hőcserélős kandalló, vagy faelgázosító kazán, vagy pelletkazán a teljes ház fűtésére.

A cserépkályha és a légfűtéses kandalló működéséhez nem szükséges elektromos energia (szivattyú). Nem véletlen, hogy ezek a termékek a legkeresettebbek és sajnos a környezetet jelentősen nagyobb mértékben károsító vaskályhák. Eddigi tapasztalatunk szerint a biztonság fontosabb, mint a spórolás

– mondta a MACSOI szakembere, aki szerint a kérdéshez az is hozzátartozik, hogy a jövőben tovább fog-e emelkedni a földgáz ára. Azonban nem érdemes kapkodni, ha kályhával szeretnénk kiegészíteni otthonunk fűtését, hiszen könnyen pórul járhatunk, ha rosszat választunk. Ráadásul ebben az esetben nem létezik egyetemes megoldás.

Erre kell figyelni, ha kályhát akarunk venni

Szilágyi László, a Víz-, gáz, fűtéstechnika szaklap kiadóvezetője még korábban mondta el a Pénzcentrumnak, hogy a fatüzelésű berendezések esetében különösen fontos, hogy megfelelő szakembert hívjunk, hiszen ebben az esetben több tényező is korlátozza az otthoni beüzemelést. Ezeket az eszközöket ugyanis csak olyan helyen lehet felszerelni, ahol van megfelelő, gravitációs elven működő kémény.

Ha pedig sikerült valamilyen csoda folytán még az idén szereznünk egy megfelelő eszközt, akkor a legfontosabb, hogy mindenekelőtt hívjunk egy kéményseprőt, főleg, ha a régi kályhánkat szeretnénk újra beüzemelni, ami évek óta használaton kívül volt. Ebben az esetben ugyanis nem egy energetikai kérdésről beszélünk, hanem az életünkbe is kerülhet, ha ezt a lépést kihagyjuk.

Szakemberként nagy veszélyt látok: a halálos szén-monoxid mérgezések száma jelentősen megnőhet, hiszen most sokan gondolják úgy, hogy át-, vagy visszaállnak fatüzelésre. Ha nem vizsgáltatják át szakszerűen a kéményt, és elmarad a karbantartás, akkor komoly bajok lehetnek. A másik, amit igen erősen ajánlok, hogy mindenki, aki ebben gondolkodik, szerezzen be egy szén-monoxid érzékelőt. 10-15 ezer forintos kiadás, de életet menthet

– emelte ki Szilágyi László, aki külön aláhúzta, hogy senki se kezdjen el hulladékkal és bútorlappal tüzelni, ugyanis ez rendkívül káros nem csak a kéménynek és a berendezésnek, de a környezetünknek és az egészségünknek is. Éppen ezért lehet érdemes kihasználni az állami tűzifaprogramot és még az idén megvenni a tűzifát jövőre, hiszen a megfelelően tárolt, száraz tűzifával is energiát spórolunk meg, ráadásul kisebb a károsanyagkibocsátása.

Ezzel 30-40 %-ot tudnak megtakarítani az eltüzelendő fa mennyiségéből és ha száraz tűzifát használhatnak jövőre, és ugyanakkor a károsanyag kibocsátása a cserépkályhájuknak, vagy kandallójuknak negyede-nyolcada lesz

– mondta el a MACSOI.

De mennyi az annyi?

Utánajártunk annak is, hogy jelenleg megközelítőleg mennyiért tudunk megvásárolni egy fatüzelésű kályhát, ha még sikerül találnunk 1-1 készleten lévő darabot, ami az otthonunkba is megfelelő. Az árak pedig 50-60 ezer forinttól egészen a csillagos égig terjednek: egy kisebb, barkácsáruházban beszerezhető darab, aminek nagy előnye, hogy meg tudjuk venni a boltban, így csak a szakemberre kell várni aki beszereli nekünk, körülbelül 50 ezer forintról indul, de a komolyabb modellek már legalább 100 ezer forintba kerülnek. Ezekhez a kályhákhoz a tűzifa jellemzően 40-50 ezer forintba kerül, már ha van, hiszen arra is országszerte várólisták vannak.

Aki nem fatüzelésű eszközben gondolkodik, annak pedig méginkább a zsebébe kell nyúlnia: a pelletkályhák ugyanis megközelítőleg 350 ezer forintról indulnak, de könnyedén elérhetjük a milliós összeget is. Ráadásul a pellet is jóval drágább, mint a fa: 10 mázsányi nagyjából 70 ezer és 120 ezer forint között kapható.