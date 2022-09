Brutálisan üti a rezsikrízis a magyar alapítványt: már a kocsit is szamárra cserélték

Autó helyett szamárral fogják az élelmiszert szállítani annál a miskolci alapítványnál, ahol értelmileg akadályozott személyek ellátásával foglalkoznak - az alapítvány vezetőjével és dolgozóival az RTL Híradó készített riportot.

A télre készülnek a Szimbiózis Alapítványnál miskolcon. Idén több mint 74 millió forintos többletkiadást jelent az áram, a gáz, az üzemanyag és a takarmány árnövekedése. A fogyatékkal élő embereket segítő szervezet működése ezért külső segítség nélkül veszélybe kerül.

A Híradónak elárulták, ahol lehet költséghatékonyabb fütési megoldás gyanánt fatüzelésre állnak át a központi fűtésről. Nyáron még különböző állatokkal szerveztek terápiás fogalkozásokat a beteg embereknek, most azonban ez is veszélybe került. A magas takarmány miatt a terápiás és a haszonállatok ellátása is veszélybe került. Az egyik korábban terápiás célokra használt szamarat is élelmiszerszállításra használják már.