Hatalmas ütést kap a magyar építőipar: lassan tömegek felejthetik el az építkezést

Az építőanyag-hiányról hónapok, lassan évek óta hallhatunk és olvashatunk, a probléma mostanra akkoára dagadt, hogy már a jegybank is észrevette - legalábbis a lakáspiaci kérdésekkel igen behatóan foglalkozik legújabb tanulmányában.

A Magyar Nemzeti Bank frissen kiadott, a Fenntartható egyensúly és felzárkózás 144 pontja című anyagában behatóan foglalkozik a megoldandó lakáspiaci kérdésekkel. Ebben leírják azt, amit mindannyian érezhetünk egy ideje: jelesül, hogy a lakásárak nem igazodnak a jövedelmekhez, és több éves spórolás kell ahhoz, hogy saját ingatlant vásárolhassunk.

A vitairatnak van azonban egy sokkal keményebb megállapítása is: az egyik részben azt írják, hogy az egész Unióban Magyarországon volt a legmagasabb a lakásépítés költségeinek növekedése. Hazánkban az építőipar nagyon magas importaránnyal dolgozik - régiós és uniós szinten egyaránt - a piaci szereplők pedig most évek óta nem látott építőanyag-hiányra számítanak. Több szegmenst ki is emeltek: az irat szerint a szigetelőanyagok, az acélipari termékek, a kőzetgyapot, az elektromos és gépészeti berendezések és az építési célú faipari termékek piacán lehet komolyan érezhető hiány.

A jegybank iratában rögzíti: ennek a helyzetnek a feloldására mindenképpen növelni kell a hazai alapanyaggyártás kapacitását, hogy az építőipar függését az import termékektől csökkenteni lehessen. A vitairatot szemléző Azénpénzem.hu megjegyzi: ez épp annyira idealisztikus elképzelés véleményük szerint, mint az, hogy a bérlők arányát a mostani kilencről 30 százalékra emelni, illetve évente 30-35 ezer új lakás építését vizionálni.