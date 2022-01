Érik a forradalom a lakáspiacon? Már így is ki lehet fizetni egy ingatlan vételárát

A kriptovaluták már hazánkban is egyre népszerűbbek, sőt bizonyos területeken már ezzel fizetnek termékekért, szolgáltatásokért is. De vajon lesz-e, lehet-e hatással mindez a budapesti belvárosi ingatlanpiacra? Miként hathat ez a tendencia a befektetési kedvre ezen a területen?

Az elmúlt években a gazdasági hírekből már sokan megismerhették a kriptovaluták és a hozzájuk kapcsolódó pénzpiacok fogalmát. Egyre több helyen olvashatjuk, hallhatjuk és láthatjuk ezt a kifejezést, és azt, hogy bizonyos területeken kriptopénzekkel fizetnek termékekért, szolgáltatásokért.

A belvárosi ingatlanok specialistájaként nálunk már elengedhetetlen volt, hogy foglalkozzunk a témával, mondta Ben-Ezra Orran, a Central Home szakértője, aki hozzátette, hogy az elmúlt 1-2 évben valóban előfordult már, hogy a vevő kifejezetten azzal a szándékkal érkezett, hogy kriptovalutával vásároljon ingatlant. Viszont egyelőre még egyetlen hasonló ingatlanvételi tranzakció sem tudott megvalósulni, mivel a vevő nem tudta „forintosítani” a kriptopénzt, így nem tudtak szándékai az eladó érdekeivel találkozni.

Ebből a jelenségből viszont abszolút levonható a következtetés, hogy hosszútávon egészen biztosan lesz olyan vevőcsoport, aki jelenleg még nincs jelen a budapesti, belvárosi ingatlanpiacon, akik már sikeresen fektettek be kriptovalutába, a realizált profitból, nyereségből pedig szívesen invesztálnának ingatlanokba, hogy a befektetési portfoliójuk több lábon állhasson.

A magyar bankrendszer illetve az adóhivatal viszont jelenleg még nem áll erre készen, hiszen még nem alkották meg azt a keretrendszert, amelyben ezek a tranzakciók megvalósításra kerülhetnének. A Central Home latolgatásai szerint pedig hozhatna egy új vevőcsoportot a budapesti ingatlanpiacra, ha ez a lehetőség megnyílna. Az egyértelműnek tűnik, hogy ez a vevőcsoport kifejezetten magas értékű, exkluzív ingatlanok iránt érdeklődik, ilyen típusú lakásokat szeretne vásárolni. Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy vajon a kriptovalutákba való befektetés alternatíva lehet-e hosszú távon a belvárosi ingatlanok vásárlásával szemben. Vajon negatív vagy pozitív hatásokra kell számítani?

Úgy gondoljuk, hogy mivel a kriptovaluták mindenképpen magasabb kockázatú befektetésnek számítanak, ezért a befektetőknek ez csak egy másik portfoliója lehet

- mondta Ben-Ezra Orran, véleménye szerint ez nem befolyásolja az ingatlanok iránti befektetői kedvet, legyen szó akár külföldi, vagy hazai befektető csoportokról, hiszen minden magasabb kockázatú befektetésnek az az egyik célja, hogy a realizált nyereség egy részét biztonságosabb portfolióba helyezzük át. A szakértő szerint az ingatlan, főként a belvárosi ingatlanok továbbra is az egyik legbiztonságosabb befektetési lehetőségnek számítanak, ahogyan ez az elmúlt években ismételten bebizonyosodott. A Central Home úgy véli, hogy ha megnyílna az út a kriptovalutákkal is rendelkező vásárlók előtt, akkor ez egy újonnan megjelenő, erős befektetői réteget jelentene, amely számára a belvárosi ingatlanpiac egy nagyon is megfelelő alternatíva lehet a portfolióban.