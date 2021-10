Jó hírt kaptak az albérleteseknek: egyelőre megússzák a drágulást

A koronavírus-járvány miatt nyáron nem volt a korábbiakhoz hasonló roham az albérletpiacon, a széles kínálat és az eddigieknél alacsonyabb kereslet miatt az érdeklődők akár napokig is gondolkodhattak egy bérleti szerződés aláírásán. Mivel a turisták száma csak fokozatosan nő és az Airbnb-re alapozó lakástulajdonosok egy része sem tért még vissza a rövidtávú ingatlankiadásra, az albérletárak sem szöktek az egekbe és jóval elmaradunk a 2019-es csúcstól.

Az albérletpiacra hosszú évekig egyfajta szezonalitás volt jellemző, a késő nyári időszakban a nagyvárosokba be- és visszaköltöző egyetemisták felfelé húzták az árakat, mivel egyszerre tízezrek támadták le a bérelhető ingatlanokat. Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa arról beszélt, tapasztalataik szerint idén a járvány kiszámíthatatlansága miatt nem minden hallgató vágott bele a hosszú távú lakásbérlésbe és inkább alternatív megoldásokhoz nyúltak. Ennek az lett az eredménye, hogy míg korábban percek alatt dönteni kellett egy-egy jó albérlet megszerzéséhez, most akár több nap gondolkodási idő is rendelkezésére állt az érdeklődőknek.

„A pandémiát megelőzően azért szálltak el az albérletárak, mert rengetegen az Airbnb-s lakáskiadásban gondolkoztak, ezzel pedig az egész piacot átalakították. Ahogy megjelent a koronavírus Magyarországon, úgy tűntek el a turisták és óriási kínálat keletkezett, ami értelemszerűen árcsökkenést eredményezett. De sokan még mindig nem tértek vissza a rövidtávú ingatlan bérbeadáshoz” – magyarázta.

Megérdemelte a korrekciót az albérletpiac

A szakértő szerint hazánk jó irányt vett az elmúlt hónapokban és a környező országokhoz viszonyítva kényelmesebb nálunk turistáknak lenni. Nincs maszkviselési kötelezettség, sem egyéb drasztikus korlátozás, aki pedig nem fél annyira a vírustól, szívesebben utazik egy kevesebb korlátozást alkalmazó országba. Budapest ráadásul népszerű célpont, hiszen koncentráltan vannak látványosságaink, ami globális szinten is ritka.

A vendégéjszakák száma ezzel együtt sem igazán magas, vagyis az Airbnb sem éli újra a fénykorát. Ennek következménye, hogy több a hosszú távra kiadó ingatlan, ami szinten tartja az árakat.

Gadanecz Zoltán felhívta rá a figyelmet, két éve még a fizetésekhez mérten kiemelkedően magasak voltak Magyarországon az albérletárak, ezért némi korrekciót ráfért már erre a piacra. Hozzátette, még mindig sehol nem vagyunk a járvány előtti szinthez képest.

Példaként említette, hogy míg egy átlagos, kétszobás lakás bérleti díja Budapesten havonta 160 ezer forintra is rúgott 2020 legelején, mára ezek 100-110 ezer forint környékére visszaestek és minimális emelkedéssel még mindig 120 ezer forintért elérhetők. És egyelőre nem is valószínű, hogy egyhamar a csúcsokat fogják majd veszélyeztetni, zárta szavait a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa.