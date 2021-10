Kiadták a figyelmeztetést: ezeken a területeken csap le ma a vihar

Az eső és zápor mellett néhol egy-egy beágyazott zivatar is kialakulhat. A csapadékrendszer fokozatosan kelet felé halad, hatására nagyobb területen is kiadós esőre kell számítani.

Szerdán a Dunántúlon és a középső országrészben az eső és zápor mellett néhol egy-egy beágyazott zivatar is kialakulhat. A csapadékrendszer fokozatosan kelet felé halad, hatására nagyobb területen is kiadós (24 óra alatt lehulló 20 mm-t meghaladó) esőre kell számítani, kiemelten az ország középső sávjában, majd később a délnyugati, nyugati országrészben is.

Utóbbi területen lokálisan akár nagyobb mennyiségű (akár 50 mm feletti) csapadék is összegyűlhet, illetve a délelőtti, kora délutáni időszakban továbbra sem zárható ki villámlás, dörgés - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat friss előrejelzésében.