Itt veszik az olcsó nyaralókat az élelmes magyarok: a Balaton már régen megfizethetetlen

Azok, akik most vásárolnának hétvégi házat, jobban teszik, ha alaposan szemügyre veszik a kínálatot, hiszen drasztikus drágulás történt a nyaralópiacon. Az árnövekedés rekordere a Velencei-tó, ahol 35 százalékkal értek többet az ingatlanok. A kereslet növekedését jelzi, hogy a pandémiával súlyosbított tavalyi évben tíz százalékkal több nyaraló cserélt gazdát, mint a vírus megjelenése előtti időszakban. A trend folytatódott, az árak az idei első két hónapban már hat százalékkal nőttek.

A nyaralókhoz kötődő igények köre is kibővült, az életvitelszerű lakhatási körülmények, a home office lehetőség és a jó infrastruktúra is szempontok lettek. Az ingatlannak szerkezetileg és felszereltségében is alkalmasnak kell lennie a hosszabb távú tartózkodásra, (fűtés, internethozzáférés). Egyre csábítóbb a magyarok számára az, ha egy hétvégi nyaraló egyórányi autótávolságon belüli helyezkedik el a munkahelyükhöz. De az sem kizáró ok, ha mondjuk vonatozni kell érte. Sokan keresik azt a fajta szabadságot, hogy mindennap a nyaralójukba menjenek haza.

A koronavírus-járvány a magyarországi ingatlanpiacon is éreztette hatását, az elmúlt másfél évben jelentősen erősödött a kereslet a nagyobb méretű, vízközeli lakóingatlanok és lakóingatlanok építésére alkalmas telkek iránt. A járvány miatt elrendelt korlátozások és az egyre általánosabbá váló otthoni munkavégzés elterjedésének hatására sokan elkezdték keresni a tóparti ingatlanokat, ami az árakban is azonnal megmutatkozott. Emellett a 2020 során bejelentett lakásfelújítási támogatásoknak is volt egyfajta árfelhajtó hatása. A fenti folyamatok legerősebben a Balaton-környéki települések lakásáraiban jelentek meg, ahol mostanra több településen is elértük a budapesti árakat

– mondta el a HelloVidéknek Futó Péter, a Portfolio ingatlanpiaci elemzője. Budapesten kívül a Balatonfüredi, a Fonyódi és a Siófoki a három legdrágább járás, amelyek mindegyikében meghaladja a 600 ezer forintot az átlagos négyzetméterár. A járások központi településein, a vízparthoz közeli utcákban pedig a 800 ezer forint körüli négyzetméterár sem ritka. A Velencei tónál ennél valamivel olcsóbbak a nyaralók, ott akár 500 ezer forint alatti négyzetméteráron is találhatunk jó állapotú házakat, de a partközeli utcákban ott is magasabbak az árak.

A nagyobb tavaink közül a Tisza-tónál vásárolhatunk a legkedvezőbb áron nyaralót, ahol már 150-200 ezer forintos négyzetméterárakon is meglehetősen széles a kínálat, 300 ezer forintért pedig a legjobb elhelyezkedésű ingatlanok közül válogathatunk.

