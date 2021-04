Brutális szabályváltozás: gigabírságra számíthat, aki így használja otthon az áramot

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

2020 szeptemberében jelentős szigorításon estek át a villamosbiztonsági szabályozások, ugyanakkor a koronavírus-járvány hevében erről csak nagyon kevesen szereztek tudomást. Ágoston József villanyszerelő mester elmondása szerint megszűnt az a gyakorlat, aminek köszönhetően fél évet is lehetett nyerni egy-egy hibajavítással: aki most nem tartja magát a dátumokhoz, drasztikus büntetésekre is számíthat. Arról is beszélt, hogy a januárban életbe lépett, újabb otthonteremtési kedvezmények miatt a legtöbb szakember már most túlterhelt, és bár a koronavírus-járvány miatt egyre többen jönnek haza külföldről dolgozni, a tapasztalatok szerint nem feltétlenül a legjobbak térnek vissza Magyarországra.

Történt egy jogszabályváltozás a közelmúltban, amely jelentősen érinti az ingatlanpiacot és a villamos szakmát is, mégis kevesen tudnak róla. Ennek értelmében az üzemeltetőnek villamosbiztonsági felülvizsgálat elvégzéséről kell gondoskodnia legalább 6 évenként a lakóépületek villamos berendezésén. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Lakóépületekben lévő lakások villamos berendezésén a villamosbiztonsági felülvizsgálat elhagyható, ha fázisonként 32 A-nál nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem van, és 30 mA-nél nem nagyobb érzékenységű áram-védőkapcsolóval védettek a felhasználói berendezések. Fontos, hogy a két feltételnek együtt kell teljesülnie. Röviden összefoglalva tehát: ha bérbeadás vagy eladás történik, el kell készíteni az úgynevezett villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatot. Ágoston József villanyszerelő mester szerint a szeptemberi módosítások a kelleténél kisebb visszhangot kaptak, pedig az ellenőrzések száma megszaporodott annak érdekében, hogy a visszaélések számát drasztikusan csökkenteni lehessen. Régebben bevett szokás volt, hogy ha lejárt valamely villamossági engedély, akkor azt csak az utolsó utáni pillanatban oldották meg a tulajdonosok. Ennek vége van, a dátumokat már nem lehet kitolni, meghosszabbítani. Ha a felülvizsgálat rendben van, akkor nincs baj, de ha hibát észlelnek a hatóságok, abban az esetben nem lehet elkerülni a bírságot – értékelt a szakember. Napelemek: a rendszer gyenge pontjai A Dodó Vill tulajdonosa hangsúlyozta: a korábbiakkal ellentétben ma már egyszerre járnak le a tűzveszélyt, az érintésvédelmet és a villámvédelmet érintő határidők, ennek értelmében egyszerre végzik a felülvizsgálatokat is. Mint fogalmazott, Magyarországon a lakástüzek jelentős része villamos tűz. Ez azért van, mert a felújítások során a legtöbben csak a külcsínnel foglalkoznak, de ami a falban van, arra nem fordítanak különösebb figyelmet. Úgy véli, a 2000-es éveket megelőzően épült házak 70 százalékánál biztosan gond van a villamossággal, az ezt követő időszakban viszont már stabilizálódott a helyzet, hiszen a szabványok jók, és a rendelkezésre álló technológia is sokat fejlődött. Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő napelemekkel kapcsolatban azt mondta, hogy itt is törvényi változások várhatóak, a mérőhelyek a jövőben nem lehetnek majd szabványtalanok. MOST ÉRHETI MEG IGAZÁN LAKÁST, HÁZAT VENNI! Ha tervezed, hogy ingatlant vásárolsz, akkor most jött el a Te időd! Egyrészt azért, mert a lakáspiaci mutatók szerint egyértelműen megtört az elmúlt évek brutális áremelkedése. Jelenleg leginkább stagnálnak az árak, de van, ahol már árcsökkenést is tapasztalhatunk. Mindeközben a finanszírozási költségek még rekord alacsony szinten vannak. Nem hiszed? Nos, a Pénzcentrum megújult lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 2,74 százalékos THM-el, és havi 81 188 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 3,03% a THM; a Budapest Banknál 3,10%; az MKB Banknál 3,12%; míg az OTP Banknál 3,23%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a K&H Bank, az ERSTE Bank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) „Gyenge pontja ez a rendszernek, mert a napelemes cégek kihagyják az ajánlataikból a villamossági előírásokat. Az iparágban sajnos nem csak villamos szakemberek dolgoznak, az alkalmazottak gyorstalpalón sajátítják el a tudnivalókat, amik egy általános gépészeti tudást igényelnek. De 800-1000 voltos egyenáramú hálózatok is létre tudnak jönni, aminek a kiépítéséhez tényleges szaktudásra lenne szükség” – magyarázta az elektrotechnikus. Elindultak haza a szakemberek Ágoston József kitért továbbá arra is, hogy a lakásfelújításokhoz felelős műszaki vezetőt kell fogadni, de sokan erre a költségvetésben és a kivitelezésnél sem gondolnak. Jellemzően az ismerős villanyszerelő köti be az áramot, de arról tanúsítványok kellenek, építési naplót kell írni, dokumentálni kell a folyamatot. Erre nem minden villanyszerelő képes, mert nem feltétlenül vannak meg hozzá a végzettséget igazoló okmányai. A tulajdonosa arról is beszélt, hogy az új otthonteremtési kedvezmények miatt még inkább le vannak terhelve a villanyszerelők. Új trend, hogy a koronavírus-járvány következtében egyre többen költöznek haza, és vállalnak munkát itthon, de azt javasolja, hogy mindig legyünk körültekintőek a szakemberek kiválasztásakor. „Ausztria elszívta a jó szakembereket, de ők most elkezdtek visszaszivárogni. Az idősebbek elgondolkoznak, hogy inkább itthon kellene dolgozniuk, így több időt tölthetnek a családtagjaikkal, és nem sokkal kevesebb a bérezésük sem. Ráadásul nem egyszer előfordul, hogy a külföldi cégek átverik a jóhiszemű magyar szakembereket. Az érem másik oldala, hogy tapasztalataink szerint nem a legjobb munkaerő tér vissza Magyarországra, ezért mindig megfontoltan döntsünk valaki mellett vagy ellen” – tette hozzá a villanyszerelő. A villamossági szektorban tehát várhatóan a mostaninál is nagyobb lesz majd a kereslet, de a hazavándorlási tendenciával a kínálat is valamelyest emelkedni fog.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK