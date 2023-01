Egyhetes sztrájkba kezdenek a tanárok: országszerte bezárnak az iskolák

Ma kezdődő, egy héten keresztül tartó országos sztrájkot hirdetett a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, amihez többen csatlakoztak már. A legnagyobb megmozdulás január 31-re várható: ekkor már a szakképzésben dolgozók is csatlakoznak – számolt be a HVG.

Egy hétig tartó, országos sztrájknapokat hirdetett meg január 23-tól hét napon keresztük, egészen január 31-ig a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), akikhez a Pedagógusok Szakszervezete is csatlakozott. A tanárok az ország minden pontjáról jelezték, hogy csatlakoznak a munkabeszüntetéshez, sőt egyes városokban minden gimnáziumban lesznek megmozdulások.

A sztrájknapok január 31-én érnek véget, amikor is a meghirdetett Szolidalitás Napjával és országos ülősztrájkkal zárulnak, amelyre a PDSZ a szakszervezeteket, civil szervezeteket és az állampolgárokat is várja. A legnagyobb megmozdulás is erre a napra várható, ugyanis ekkor már a szakképzésen dolgozók is csatlakoznak egy kétórás figyelmeztető sztrájkkal.