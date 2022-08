Nehéz helyzetben ezek a magyar tanintézetek: a rezsi a ludas, nem tudják mi lesz szeptembertől

Kilátástalannak tűnik a hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó tanodák helyzete – mondta el az RTL Híradónak a Tanoda Platform Hálózat képviselője.

Nagy bajban vannak a tanodák Fejes József, a Tanoda Platform Hálózat képviselője szerint. Hiába kapnak ugyanis állami támogatást ezek az intézmények a megnövekedett rezsiköltségek keményen fogják érinteni őket. A híradónak az egyik megszólaló tanoda képviselője például azt mondta, hogy az eddig években tapasztalt 150 ezer forintos fűtésköltség idén 1 millió is lehet.

Az egyik tanoda arról is beszélt a híradónak, hogy már most gyűjtik a tűzifát télire, sőt van hogy már a lakosságtól is vesznek fát apránként, hogy legyen. A Tanoda Platform képviselője beszélt arról is, hogy bizonyos felújítási munkálatok elvégzése megnehezedett a kata kivezetése miatt (sok vállalkozó így dolgozott), illetve az is további gondot jelent, hogy a tanoda járművei nem magántulajdonba vannak, így azokba piaci, drága üzemanyagot kell tankolni.