Kiderült a szupermilliárdosok titka: így jutottak a semmiből a csúcsra

Egy friss jelentés szerint egyre több ultravagyonos ember él a földön, ők a gazdagok leggazdagabbjai, és meglepő módon Európa igencsak milliárdoskeltetőnek számít a számok ismeretében. Ezen felül az is kiderült, hogyha valaki igencsak nagy babérokra törne, már ami a vagyonosodást illeti, akkor nem árt ha férfi, sportol, kedveli az ingatlanokat és jól keveri a kártyáit. Meglepő, de az örökség a legtöbb esetben nem játszik nagy szerepet az igazán gazdag emberré válás útján, úgyhogy erre senki sem foghatja, ha nevezetesen nincsenek dollármilliárdjai a számláján. De persze még simán lehetnek - a jövőben -, úgyhogy mutatjuk a csúcsgazdagok titkait.

Egyre több a brutálisan gazdag ember a világ - derült ki a Wealth-X legfrissebb, éves jelentéséből. A kutatás rávilágított arra, hogy az ultramagas nettó vagyonnal (ultra high net worth) rendelkező emberek száma egy év leforgása alatt 0,8 százalékkal emelkedett, így jelenleg 265 490 olyan ember él a földön, akinek a vagyona meghaladja a 30 millió dollárt, ami forintosítva jelenlegi árfolyamon számolva körül-belül 8,8 milliárd forint. A jelentésből ugyanakkor az is kiderült, hogy bár a szupervagyonos emberek száma globálisan nőtt, a teljes vagyonuk átlagos értéke 1,7 százalékkal csökkent.

Az éves jelentés egyébként rengeteg szempontból vizsgálta a szupergazdagok vagyoni helyzetét, illetve különböző szempontok mentén, kategóriánként is vizsgálta őket. Így például kiderült többek között, hogy az ultravagyonos nők száma még soha nem volt ilyen magas, mostanra 38 700 főt számol, amivel a szupervagyonos emberek csoportjából 14,6 százalékot szakítanak ki. Ez a részesedési arány bár első nem túl magas, soha nem volt még ekkora a jelentés szerint.

A nemi különbségeken túl a jelentés vizsgálta a szupergazdagok kormegoszlását is. Az adatokból kiderült, hogy a szupergazdagok közül a legkisebb csoportot az 50 év alattiak alkotják, ide csupán 35 000 ember tartozik. Ám érdekes, hogy a leggazdagabb nők a világon éppen ebbe a kategóriában vannak a legtöbben, és az idősebb korosztályban sokkal kevésbé képviseltetik magukat.

A következő vizsgált korcsoport az 50-70 éves egyéneket húzta egy tető alá, ez volt a szupergazdagok között a legnépesebb életkori ráta, ide összesen 148 000-en tartoztak. A harmadik korcsoport a 70 évesnél idősebbek terepe volt, az itteni leggazdagabbak közül 10 százaléknyi embernek elsődleges érdekeltsége valamilyen non-profit vállalatban vagy valamilyen társadalmi szervezetben volt, továbbá ez a csoport mutatta a legnagyobb érdeklődést a nagybetűs luxus iránt, úgy mint műalkotások, járművek gyűjtése, divat iránti elkötelezettség, utazások stb., egyszóval ők demonstrálták leginkább, hogy az életkor növekedésével egyenesen arányosan nő a kívülről is nagyon látványos luxus szeretete.

Na, de hol élnek a szupergazdagok?

A jelentés bemutatta azt is, hogy mely országokban található a legtöbb szupergazdag ember a világon. Az élen az Egyesült államok végzett, második helyen Kína futott be, a harmadikon pedig Japán. Ez azt jelenti, hogy bár a top háromba európai ország nem szerepelt, a top 10 hátralevő részében 5 helyet azért mégiscsak kiszakított az öreg kontinens.

A leggazdagabb emberek földrajzi elhelyezkedését bemutató lista ezzel szemben némileg megváltozik, hogy ha azt az adatot is megvizsgáljuk, hogy mely országban jut a legtöbb szupergazdag ember egy főre. Ha így nézzük a számokat, akkor abszolút Hong Kong viszi a prímet, mint a világ leggazdagabb országa, amit Svájc és Luxemburg követ. 10. helyre mondjuk azért az USA még így is felfért.

Érdekes persze megnézni ezt a listát tüzetesebben is, ugyanis kiderül, hogy az itt szereplő országok nagy része nincs is rajta az összesített listán, mégis ha a lakosságszámhoz viszonyítjuk akkor bődületesen sok az egyes országokban a szupegazdagok aránya. Nevezetesen 5 európai ország is felkerült erre a tabellára is, sőt ide már egy közel-keleti ország is fel tudott jutni Qatar személyében.

Sport, filantrópia, ingatlan szentháromság

Azt mostanra már tudjuk, hogy mely országokban leledzik a legtöbb ultragazdag ember a világon. Aki tehát kikaparná a gesztenyét magának ezek jó célországok lehetnek az indulásra. Na, de ne szaladjunk ennyire előre. Először nézzük meg, hogy a gazdagok leggazdagabbjai mi iránt érdeklődnek, mik a szenvedélyeik, hobbijaik.

Az 50 év alatti csúcsmilliárdosok első sorban a sportban élik ki magukat, ezt követi a technológiai érdeklődés és a filantrópia. Meglehetősen sokan vannak azok is, akik aktív részt vállalnak a közbeszédben vagy utazgatnak. Viszonylag azonban kevesen azok, akik a zene vagy a járművek iránt érdeklődnének.

Az 50-70 éves csúcsmilliárdosoknál is elsődleges az aktív sportélet, ám ezt nagyon szorosan követi a filantrópia, míg a dobogó harmadik helyére az ingatlan fért fel. De ugyanúgy sokan vannak köztük azok, akik részt vállalnak a közbeszédben vagy az oktatásban. Kevesen ugyanakkor azok, akik politikával vagy utazgatással foglalatoskodnak.

A 70 évesnél idősebb gigamilliárdosok túlnyomó részben a filantrópiának hódolnak leginkább, második helyen áll náluk a sport, harmadikon pedig az ingatlan. Sokan közülük részt vesznek az oktatásban, kedvelik a művészeteket, ezzel szemben kevésbé utazgatnak.

Hogyan gazdagodtak meg?

A jelentés az eddigieknél mélyebb betekintést is enged a világ leggazdagabbjainak életébe, többek között kiderül az is, miből gazdagodtak meg, de az is, hogy jellemzően miben tartják a pénzük vagy mibe fektetnek szívesen.

Az adatokból kiderült többek között, hogy a világ leggazdagabbjai likvid eszközökben tartják vagyunk egy jelentős részét, több mint harmadát, a másik, valamivel több mint egyharmad valamilyen privát részesedést jelent. A fiatal, 50 év alatti szupergazdagok azonban szívesebben fektetnek ingatlanba és egyéb luxus javakba, mint idősebb társaik. A vagyon forrását illetően a fiatalok csúcsgazdagoknál a legnagyobb az örökség aránya, ám ez is csupán 11 százalék, ezzel együtt az örökségnek azért fontos szerepe van, hiszen sok esetben kombinálódik a self-made gyakorlattal, így duóban pedig még további 20 plusz százaléknál jelenik meg. Ezzel együtt az összes életkori kategóriát nézve simán 60 százalék fölötti a self-made arány. Ez pedig jó hír, ezek alapján ugyanis

szinte bárkiből lehet még szupergazdag ember, csak meg kell csinálnia a szerencséjét.

Az eddigiek alapján azonban nem árt, ha jó érzéke van az üzlethez, az igazán nagy bizniszhez, jól forgatja a pénzét, jó helyre fektet be, szeret sportolni, érdeklik az ingatlanok, illetve az emberiség, mint olyan nagy kedvelőjének - és megmentőjének - tekinti magát, és erre szívesen áldoz is bődületes pénzeket. Zanzásítva ez tehát a recept. Sok szerencsét!