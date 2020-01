Ez hihetetlen: megmondta a jósnő, mi lesz a legtutibb befektetés 2020-ban

Ahogy az előző évben, idén is kikértük pénzügyi elemzők véleménye mellett egy jós meglátásait is, mire számíthatunk 2020-ban az anyagiak terén. Amíg 2019-ben Frabato azt javasolta az olvasóinknak, ne vállaljanak nagy kockázatot, addig Morvay Kendra jósnő 2020-ban azt tanácsolja: Meggondoltan, megfontoltan, de merjenek kockáztatni. Az új évben jelentős változások várhatóak a pénzügyek terén a jósnő szerint, ezért érdemes félretenni, és azt is elárulta, mibe fektessük szerinte idén a pénzünket.

A tudatos pénzügyi befektetés komolyan előkészített döntést igényel. A Pénzcentrum azt javasolja, hogy ezen a területen csak szakavatott személyek véleményére hallgassunk, és mindig csak olyan módját válasszuk egy befektetésnek, amelynek kockázataival és természetével teljes mértékben tisztában vagyunk. Az alábbi cikkünket érdekességnek szánjuk, az abban elhangzó vélemények és javaslatok semmiképp nem tekinthetőek irányadónak a befektetések területén, és nem egyeznek a Pénzcentrum szerkesztőségének álláspontjával. A cikkhez jó szórakozást kívánunk!

A Pénzcentrum a tudatos pénzügyi döntéseket támogatja, és olvasóinknak is azt javasoljuk, hogy fontos döntéseiket e téren inkább szakértők tanácsaira alapozva hozzák meg, mint a szerencsére, megérzésekre, vagy a csillagok állására. Az általunk megkérdezett jósnő szintén a tudatosság híve, és azt is vallja, hogy valahol mindenki a saját szerencséjének kovácsa.

Ez is érdekelhet! Készülj fel a legrosszabbra: mutatjuk, mibe tedd a pénzed 2020-ban 2020 a pénzügyek terén is a te éved lehet - itt vannak hozzá a tippek.

Morvay Kendra több mint 25 éve vállalkozó, foglalkozik sorselemzéssel, tarot kártya olvasással - emellett pedig több könyve is megjelent. Jóslással viszont gyermekkora foglalkozik, és felmenői között is akad híres jósnő, aki a családi legenda szerint Erzsébet királyné, vagyis Sisi álmát is megfejtette. A jósnő úgy véli, hogy sorsunkba nem beletörődnünk kell, hanem alakítanunk azt, ebben adnak iránymutatást a tarot kártyák szimbólumai.

Arra a kérdésünkre, milyen év várható 2020-ban, a jósnő egyértelművé tette, hogy recesszióra kell készülni. Szerinte ez nem is lehet újdonság annak, akit kicsit is érdekelnek a pénzügyek. Morvay Kendra szerint érezhetően több lesz a kiadás, mint a bevétel, azonban véleménye szerint nem kell még attól tartani, hogy az eddigi stabilitás felborul, hiszen sok ország és köztük Magyarország is fel van készülve a visszaesésre.

Ehhez hozzá kell tenni, hogy a gazdasági elemzők nem számítanak recesszióra, főként a gazdasági növekedés lassulását prognosztizálják, viszont a növekedés lassulása nem egyenlő a visszaeséssel. A Portfolio elemzői szerint összességében egyenletes, magas ütemű, kiegyensúlyozott szerkezetű növekedést láthattunk Magyarországon. A közeljövőben azonban már lassulás várható, hiszen a beruházások dinamikája már aligha húzható tovább. Várhatóan jövőre a növekedés a 3-4 százalékos tartományba süllyed, de az utóbbi időszak pozitív meglepetéseit tekintve inkább felfelé mutató kockázatokat azonosíthatunk - írták.

Mibe fektessünk 2020-ban?

Befektetési szempontból a jósnő szerint a magyar állampapír nem jó döntés. Viszont, ahogy nemrég a Pénzcentrum megírta: a magyarok veszik a tavalyi év nagy újdonságát, a júniusban bevezetett állampapírt (MÁP+), mint a cukrot. Az eladott mennyiség tavaly december közepén átlépte a 3000 milliárd forintos határt. A MÁP+ tehát kiemelt népszerűségnek örvend: az öt év alatt elérhető, fixen 4,95 százalékos éves átlagos hozam a jelenlegi alacsony hozamkörnyezetben kimagaslónak számít, magas likviditása és biztonsága sokakat ösztönöz arra, hogy bevásároljanak belőle. Főleg úgy, hogy amennyiben nem csődöl be a magyar állam (erre azért az elmúlt 100 évben nem volt példa), akkor ez az évi 5 százalék évi 5 százalék marad.

Viszont Morvay Kendra szerint a realizálható haszon kevesebb, mint maga az infláció. Azonban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb, decemberi inflációs jelentése szerint a jövő évi infláció 3,5 százalék lehet a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb Inflációs jelentése szerint. Az áremelkedés üteme az idei év egészét tekintve 3,3 százalék lehet, a maginfláció 3,8 százalékot tehet ki. 2020-ban 3,5, a rákövetkező két évben 3,3 illetve 3 százalékos inflációt valószínűsít a jegybank. Az előrejelzések szerint sem a maginfláció, sem a fogyasztói árindex nem fogja meghaladni a 4,95 százalékot.

Azonban korábban beszámoltunk arról is, hogy az infláció természete kettős: a bérkiáramlás miatt egyes szolgáltatások ára meredeken emelkedik, míg az importált infláció a tartós fogyasztási cikkek árának csökkenésén keresztül lassítja az áremelkedés ütemét. Az úgynevezett fogyasztói árindex által jelzett pénzromlás így meghaladhatja a MÁP+ hozamát. Az index számításához, az árváltozások mérésére különböző termékek, és szolgáltatásokat válogat össze a KSH a "fogyasztói kosárba", így kimutatható, átlagosan mennyivel kevesebb marad a lakosság pénztárcájában.

Tehát lehetséges, hogy az MNB adatai szerint az infláció mértéke kevesebb, mint a MÁP+ hozama, a hivatalos adat nem feltétlenül képezi le a lakosság fogyasztási szokásait. Így az átlagemberek úgy érezhetik a bolti árak gyorsabb ütemben növekednek.

Ha nem állampapírba, mibe fektessünk?

Morvay Kendra szerint az a legjobb, hogyha 2020-ban a tőkénket StartUp vállalkozásokba forgatjuk bele. Természetesen, ahogy mondta, ezt sem meggondolatlanul, fontos, hogy tisztában legyünk vele, milyen vállalkozás lehet a jövőben jövedelmező. A jósnő arra is megadja a választ, milyen területet megcélzó vállalkozásokba érdemes forgatni a tőkét.

Mivel szerinte a jövő nagy kihívása lesz a környezetszennyezés visszaszorítása, érdemes olyan StartUpokba fektetni, amelyek a klímaválság megelőzésére, megoldására törekszenek. Azt is hozzátette, hogy valójában nem klímaválság zajlik jelenleg, hanem szemét- és levegőválság. Az ilyen jellegű befektetés pedig nem csak anyagilag éri meg szerinte, hiszen azzal, hogy ezáltal teszünk is a környezet védelméért

a saját jövőnkbe fektetünk.

Azt hozzá kell tenni ehhez a gondolathoz, hogy Magyarországon a StartUp kultúra még gyerekcipőben jár, viszonylag kevesen fektetnek ilyen vállalkozásokba, és erősen kockázatos befektetésnek számít. Hogyha ilyesmiben gondolkodik valaki, mindenképp kérje befektetési szakemberek tanácsát, hacsak nem maga is az.

Arra a kérdésünkre, hogy 2020 a takarékoskodás vagy költekezés éve lesz-e, Morvay Kendra azt válaszolta, hogy mindenképpen takarékoskodni érdemes, főként azért is, hogy befektessünk.

Szerencsés év lesz-e 2020?

A jósnő szerint a sorsa alakításáért mindenki maga felelős, tenni is kell érte, nem csak várni, hogy majd a szerencse mellénk áll. Idézte az ismert viccet, amelynek sokféle változata van, de a csattanója mindig ugyanaz:

József 20 éven keresztül minden nap imádkozik, és kéri a Jósitent, hogy emelje ki a szegénységből, legyen ötöse a lottón. Húsz év után a szokásos ima után nagy fényesség támad és megjelenik egy angyal Józsefnek, és így szól hozzá: "József, az Isten áldjon meg, az Úr üzeni, hogy legalább vegyél egy nyomorult szelvényt..."

Abszolút pénzkidobás 2020-ban...

Morvay Kendra általánosságban is úgy nyilatkozott, hogy az embereknek el kell kezdeniük tudatosabban bánni a pénzükkel, tudatosabban vásárolni, költekezni a jövőben. Szerinte 2020-ban a válságot már a saját pénztárcájukon is meg fogják érezni. Ezért is ítéli úgy,

kidobott pénz minden, amire az embernek nincs szüksége.

Erre példát is hozott: a világ számos pontján a csapból jó minőségű ivóvíz folyik. Így minden megvásárolt palackozott víz szükségtelen, a csomagolása környezetszennyező, káros az egész bolygóra. Ha pedig ez nem elég, még kidobott pénz is.

A tudatos pénzügyi befektetés komolyan előkészített döntést igényel. A Pénzcentrum azt javasolja, hogy ezen a területen csak szakavatott személyek véleményére hallgassunk, és mindig csak olyan módját válasszuk egy befektetésnek, amelynek kockázataival és természetével teljes mértékben tisztában vagyunk. Az fenti cikkünket érdekességnek szántuk, az abban elhangzó vélemények és javaslatok semmiképp nem tekinthetőek irányadónak a befektetések területén, és nem egyeznek a Pénzcentrum szerkesztőségének álláspontjával.

Címlapkép: Getty Images