Mégis, mire készül Warren Buffett? Brutális, mennyi készpénzt halmoz fel a legendás tőzsdecápa

A Berkshire Hathaway, Warren Buffett amerikai milliárdos befektetési társasága 325 milliárd dollárra növelte készpénzállományát - közölte az Oppenheimer bróker- és befektetési bank. Szakértők szerint a 94 éves Warren Buffett türelmesen várja a megfelelő pillanatot, hogy hatalmas üzletet kössön.

A készpénz részesedése a társaság mérlegfőösszegében mintegy 30 százalék, ami 1990 óta a legmagasabb. Az idei első háromnegyed évben a Berkshire 133 milliárd dollár értékben adott el portfóliójából vállalati részvényeket, beleértve két legnagyobb komponense, az Apple és a Bank of America (BoA) jelentős részét.

Megfigyelők szerint a 94 éves Warren Buffett, aki a Forbes magazin szerdai listáján a világ nyolcadik leggazdagabb embere 143 milliárd dolláros vagyonával, türelmesen várja a megfelelő pillanatot, hogy hatalmas üzletet kössön. A nagy készpénztartalék kijelölt utódjának, Greg Abelnek is segíthet.

A világ egyik legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalata, a Berkshire Hathaway részvényárfolyama 27 százalékkal emelkedett idén, ami 2021 óta a legjobb teljesítmény.

Mozgalmas év volt 2024

Ahogy a közéletben (közte kiemelten a politikában), úgy a tőkepiacokon is mozgalmas év áll mögöttünk. Voltak, akik szépen megszedték magukat (például az OTP-vel, az Nvidiával vagy épp a Bitcoinnal), de akadtak olyanok is, akik nagyobb összegeket buktak a tőzsdén. De miről is szólt az év, milyem folyamatok mozgatták a befektetőket, és mi minden történt még Magyarországon. Nézd meg a CashTag évzáró epizódját, amelyben a befektetéseket mozgató történések mellett az év legizgalmasabb sztorijaiból válogattunk egy csokorral.

Fotó: Andrew Gombert, MTI/MTVA