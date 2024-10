Itt a matek: tényleg brutálisan megéri lakásra költeni a félretett nyugdíjpénzt?

A Portfolio számításai szerint csak jól megfontoltan, befektetés mellett éri meg feltörni a nyugdíjpénztárban lévő pénzt – írja a szakportál.

Több szcenáriót is végigszámolva a portál figyelmeztet, a nyugdíjpénztár feltörése olyan hosszú távú döntés, amely a nyugdíjba vonulás utáni anyagi helyzetünket komolyan meghatározhatja, úgyhogy felelősen kell dönteni a kérdésben. A konklúzió viszont az, hogy pénzügyileg racionális döntés is lehet lakáshitelt előtörleszteni a nyugdíjpénztári megtakarításból, de csak akkor, ha a törlesztőrészletből felszabaduló összeget befektetjük, például ugyanabba a nyugdíjpénztári portfólióba, de legalábbis hasonló várható hozamú és kockázatú befektetésbe, az adójóváírásból fakadó többlethozamot is szem előtt tartva.

Ugyanígy, lakásvásárlás estén szintén akkor érdemes önerőként felhasználni a nyugdíjpénztári megtakarításunkat, ha befektetésben is gondolkozunk mellette (ez lehet a megvásárolt lakás befektetési célú hasznosítása is), pusztán az alacsonyabb hiteltörlesztőrészlet elérése érdekében tehát nem érdemes feltörni a megtakarításunkat.