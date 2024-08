Betéti kamatot emelt a Gránit Bank: évi 6%, 3 hónapos lekötésre és 3,75% lekötés nélkül (x)

A Gránit Bank 2024 július végével évi 6 százalékra (EBKM 6,00%) emelte a 3 hónapra leköthető Gránit eBank betét éves kamatát és 3,75 százalékra (EBKM 3,75%) növelte a lekötés nélküli kamatot a Gránit Kamat Plusz bankszámla esetében. Emellett az ügyfélélmény növelése érdekében megújította, látványosabbá és informatívabbá tette a mobilbanki betétlekötést. A Gránit eBank mobilbanki alkalmazásnak egyik legnépszerűbb funkciója a gyors és egyszerű betétlekötés, a bank lakossági ügyfelei a betétek közel 100 százalékát már így kötik le.

Folyamatosan fejleszti és frissíti mobilbanki alkalmazását a Gránit Bank, a napokban a 2020-ban a piacon az első között bevezetett betétlekötési funkciót tette még élményszerűbbé. Első pillantásra látni a betéttel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, mint például a várható bruttó kamatot és a kamat elérésének pontos feltételét. Az applikációban néhány kattintással versenyképes kamaton lehet lekötni forint és devizabetétet, rövid és hosszú távra egyaránt.

„Arra törekszünk, hogy ne csak kamatokban, de UX-ben is a lehető legmagasabb szintet nyújtsuk a piacon, ha betétlekötésről van szó. Ezért még átláthatóbbá és informatívabbá tettük az app betétlekötési funkcióját, amely színeiben és grafikai megoldásait tekintve is frissült – mondta Jendrolovics Péter a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a lakossági divízió vezetője. Hozzátette, hogy júniusban már a lakossági betétek több mint 96 százalékát az app-ban kötötték le.

A megújított funkciót a Gránit eBank "Betétek" menüjében az "Új betét lekötése" gombra nyomva lehet elérni. A megújult felületen gyorsan átlátható a betéti kínálat, így egyszerűen néhány kattintással ki lehet választani, hogy az app a feltételhez kötött vagy a feltétel nélküli betéteket mutassa és azt is, hogy milyen lekötési időre. A lekötést követően grafikusan követhető, hogy mennyi idő van hátra az egyes betétek lejártáig, s kijelzi az app a lejáratot követően jóváírandó bruttó kamatot is. Az egyes betétekre kattintva pedig a részletek is megtekinthetők, mint például a lekötés és a lejárat napja, az időarányos, előjegyzett kamat, a lekötés típusa, a kamatozás jellege.

Az innováció mellé a napokban évi 6 százalékra (EBKM 6,00%) emelte a Gránit Bank a 3 hónapos lejáratú Gránit eBank betét korábbi évi 5 százalékos kamatát. A betétet bárki lekötheti új pénzre, amelynek az összegét az app rögtön meg is mutatja, így könnyen ellenőrizhető a feltétel teljesítése. Módosította a bank a jegybanki alapkamathoz kötött Kamat Plusz bankszámla lekötés nélküli kamatát is (jegybanki alapkamat mínusz 5%-ról, jegybanki alapkamat mínusz 3%-ra), így 3,75 százalék (EBKM 3,75%) jelenleg a látra szóló kamat, amennyiben a számlára havonta legalább 200 ezer forint jövedelem érkezik.

A Gránit Bank gyorsan növekvő ügyfélszáma mellett a folyamatosan élenjáró betéti kamatok és a kényelmes, digitális betétlekötés is szerepet játszik abban, hogy a banknál 23,3 százalékkal nőttek a lakossági betétek 2023. december 31 és 2024. május 31 között szemben a hitelintézeti szektorban mért 4,1 százalékkal.

A tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek. A betéti szerződés részletes leírását az Üzletszabályzat, a Betétügyletek Általános Szerződési Feltételei és a vonatkozó hirdetmények tartalmazzák. (https://granitbank.hu/hirdetmenyek)

