Egyre több magyar int búcsút a készpénznek: csak így akarnak már fizetni, és jó okuk van rá

Készpénz vagy bankkártya legyen nálunk, ha strandra vagy fagyizni indulunk? Egyre több vállalkozás biztosít elektronikus fizetési lehetőséget, de számos szezonális hely még mindig a készpénzben hisz. Pedig a vásárlók közel fele (44%) az elektronikus fizetést részesíti előnyben, derül egy hazai nagybank kutatásából. Azok a cégek, amelyek ezt nem veszik figyelembe, hátrányba kerülhetnek: egyharmadukkal fordult már elő, hogy valaki nem tudott náluk vásárolni, mert nem volt nála elég készpénz. Hasonló arányban vannak azok, akiknél azért hiúsult meg vásárlás, mert nem tudtak nagyobb címletből visszaadni.

Az OTP Bank kutatása arra is rávilágított, hogy egyre nagyobb a forgalom a szezon kedvelt vendéglátóinál, ahol gyakran láthatunk hosszú sorokat. Ehhez az esetek egy részében az is hozzájárulhat, ha nem biztosított a készpénzes fizetésnél gyorsabb lehetőség, mint például a bankkártya vagy a mobiltárca elfogadása – noha erre egyre nagyobb az igény.

A felmérés szerint a megkérdezett vállalkozások körében a leggyakoribb vélemény, hogy vevőik ma már az elektronikus fizetést részesítik előnyben (44%). Csupán egytizedük – főként a kereskedelmi és szolgáltatói szektorban – tapasztalta azt, hogy nála elsősorban készpénzzel szeretnek fizetni. Míg a válaszadók 43% szerint mindkettő jellemző, vagyis feltételezhetően a vásárlók a biztonság kedvéért tartanak maguknál készpénzt is.

Nyáron kifejezetten nagy könnyebbséget jelent, ha például a strandon vagy akár egy kerékpáros kirándulás során fizethetünk a bankkártyánkkal vagy a mobilunkkal. Ez a vállalkozások számára is számos előnnyel járhat, többek között növelhetik a vásárlók elégedettségét azzal, hogy gyors és kényelmes fizetési lehetőséget biztosítanak.

Nálunk már 15 éve működik POS-terminál, és úgy látjuk, egyre inkább igénylik a vevők a készpénzmentes fizetést: most körülbelül a tranzakciók 70%-a történik elektronikusan. Számunkra is sokkal kényelmesebb, ha nem kell váltópénzről gondoskodnunk, ami költséggel is jár, és nem kell kötegelni, majd bankba szállítani az összegyűlt érméket, bankjegyeket. De még fontosabb a vendégek komfortérzete: főleg nyáron értékelik igazán, hogy akár a telefonjukkal is fizethetnek, és a hosszú sorban állás helyett gyorsan bejuthatnak

- mondta Balogh Zoltán, a leányfalui fürdő ügyvezetője.

De vajon származik-e előnyük a cégeknek a kártyás fizetés biztosításából hosszútávon, a szezonalitáson túl? A felmérés alapján az e-fizetést kínáló vállalkozások jelentős hányada (86%) már az elektronikus fizetést a vállalkozások egyes szegmenseiben kötelezővé tevő jogszabály életbe lépése előtt elérhetővé tette a banki utalást vagy a kártyás vásárlást. Többségük ugyan nem tapasztalt szignifikáns változást, de 12%-12% észlelte, hogy nőtt a vásárlók száma vagy az átlagos kosárérték.

Azok pedig, akik csak készpénzes fizetést biztosítanak, több problémával is szembesültek. Minden harmadik céggel előfordult már, hogy valaki nem tudott nála vásárolni, mert a vásárlónál nem volt elég készpénz (36%), és szintén több mint egyharmaduknál (35%) hiúsult meg vásárlás azért, mert nem tudtak nagyobb címletből visszaadni.

Vannak olyan időszakok, mint például a nyár vagy a karácsony, amikor a vállalkozásoknak jelentősen megnövekedett forgalmat kell kezelnie. Az üzlet hírnevére negatív hatása lehet, ha hosszú sorokban állnak a türelmetlen vevők – ilyenkor hatványozottan megmutatkozik az elektronikus fizetés előnye

– mondta Hideg Noémi, az OTP Bank Kártyaelfogadás Szolgáltatás és ATM menedzsment vezetője.

A bank adatai is alátámasztják, hogy egyre több vállalkozás ismeri fel az elektronikus fizetési megoldások előnyét. A 2024. első negyedévében a POS-terminálok száma az OTP Bank ügyfelei között közel 9%-kal, míg a SimplePay Telefonos POS-t − amikor a kereskedő mobiltelefonja funkcionál terminálként − használó vállalkozások száma dinamikusan, mintegy 30%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest.