Igaza lehet? Hiába csúcson az árfolyam: döbbenet, miért nem teszi aranyba a pénzét Balogh Petya

Balogh Petya arról beszélt, hogy nem szívesen fektetné a pénzét nyersanyagba, például aranyba. Ezzel szemben a nemesfémek, így az arany értéke az elmúlt években jelentősen megugrott, amely továbbra is indokolttá teheti az ilyen irányú befektetéseket is.

Ő személy szerint nem szívesen teszi a pénzét nemesfémekbe, és teljesen másfajta befektetéseket preferál - mondta egy videóban Balogh Petya.

Borzasztóan unalmasnak találom a nyersanyag befektetéseket, mert ha pénzemből veszek egy darab aranyat, akkor az úgy ott van. Ül egy széfben, és nem csinál semmit

– fogalmazott. Majd azzal folytatta, az egyik legnagyobb baja az arannyal, hogy az már szinte nem is arany, csak egy virtuális tőke, ami követi az arany árfolyamát – mint mondta „Ez olyan, mint amikor egy arany unatkozik, csak nincs ott az arany. Akkor az meg már csak maga az unalom önmagában…” Sokkal inkább szereti azokat a befektetéseket, ahol „a pénz dolgozik, létrehoz valamit, csinál valami értéket” – zárta le videóját, bár azt nem részletezte, hogy ezalatt pontosan mit ért.

Ezzel szemben, ha az arany árfolyamának mozgására öt éves viszonylatban tekintünk vissza, összességében komoly növekedést figyelhetünk meg. Mivel az arany gazdasági válság idején is stabil tőkének bizonyult, sőt, növelni tudta az értékét, ezért az elemzők szerint ez még mindig biztonságos befektetésnek számít.

Az arany árfolyamának alakulása az elmúlt 5 évben. Forrás: Pénzcentrum

Az értéknövekedés hátterében a távol-keleti országokban, azon belül is elsősorban Kínában megfigyelhető növekvő kereslet állhat, erről a Pénzcentrum saját videójában számolt be bővebben. Néhány nappal ezelőtt pedig arról írtunk, hogy Vietnámban is elképesztően megugrott az igény az aranyfelvásárlásra.

EZ IS ÉRDEKELHET Balogh Petya: a 7 legnagyobb hiba, amit egy induló vállalkozó elkövethet A Pénzcentrum kérésére ezúttal Balogh Petya gyűjtötte össze valós tapasztalatait arról, mi az a 7 legnagyobb hiba, amit egy induló vállalkozó elkövethet.

Ráadásul úgy tűnik, a nemesfémek közül nem csak az arannyal lehet jó üzletet csinálni, hiszen az elmúlt egy évben megközelítőleg 25 százalékkal lett drágább az ezüst, így aki ebben az időszakban ezt a befektetési formát választotta, az máris komoly értéknövekedést könyvelhet el.

A Pénzcentrum aloldalán a legtöbb aktuális árfolyam változása nyomon követhető.

Címlapkép: Stiller Ákos