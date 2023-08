Továbbra is áll a bál a világhírű Czeizel Endre hagyatéka körül: őket semmizhették ki csúnyán

Czeizel Endre egyik fia szerint, apja mikor beteg lett, írt végrendeletet, de szerinte ez eltűnt. Ennek a következménye pedig az lett, hogy ő és két testvére, az orvos legidősebb gyermekei igazából nem örököltek semmit, hacsak nem adósságot – számolt be minderről a BEST Magazin.

Nyolc éve halt meg Czeizel Endre, világhírű orvos, most a fia, Czeizel Gábor adott interjút a lapnak, amiből kiderült, továbbra is rendkívül sok a kérdés azt illetően, ki mit örökölt a legenda hagyatékából. A fiú szerint apja írt végrendeletet, amikor beteg lett, de ez szerinte halála utána eltűnt, így sem ő, sem édestestvérei nem örököltek semmit, „ha csak nem a 12 millió forintos adósságát”.

Gábor elmondása szerint a hagyatéki tárgyalás lezárult, apjának nem volt vagyon, sem ingósága, pedig azt tudja, hogy volt egy parasztházuk Dörgicsén, de az sem lett az övék. Mégpedig azért nem, mert apjának az új feleségének a lányával volt közös cégük, és a nyaraló a cég tulajdonában van. „Nyolc éve a halálának évfordulóján mindig elmegyek Dörgicsére, a nyara- lónktól 50 méterre megszállok egy kis panzióban, pár napot ott töltök, a kapunk deszkájára kiakasztok egy koszorút, így emlékezem apámra. De bemenni nem tudok” - mesélte Gábor.

Az adósságról annyit mesélt a férfi, hogy elvileg az apja tartozott a felesége lányának, erről volt papír is, de a férfi szerint ezt csupán hamisították. A hamisítás tényállását bíróság is vizsgálta, a férfi felvetését nem tartották megalapozottnak. Az ügy pikantériája, hogy Czeizel Endrének volt 2 gyermeke 40 évvel fiatalabb párjától is, akiknek az örökségük rendben van, a Czeizel-vitamin joga például az övék.

