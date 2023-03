Indul a roham a legújabb magyar csodabefektetésért: tényleg annyira megéri?

Március 17-től új eurós lakossági állampapírt lehet vásárolni EMÁP néven. Gyakorlatilag ezzel egy időben kivezetésre kerül a jelenleg elérhető inflációkövető Prémium Euró Magyar Állampapír (PEMÁP). De hogyan járunk jobban: vásároljunk most még a jelenleg elérhető papírból, vagy várjuk meg az új indulását? A Bankmonitor szakértői elemezték a helyzetet.

Az Államadósság Kezelő Központ Zrt. közleménye alapján 2026/U néven új eurós állampapír értékesítése indul 2023. március 17-én. Az állampapír lejárata 2026. szeptember 23., vagyis 3,5 éves futamidejű konstrukcióról van szó. A papírt a kizárólag a Magyar Államkincstáron keresztül lehet megvásárolni.

A befektetés változó kamatozású, a kamat nagysága a 3 havi EURIBOR értékétől függ, konkrétan azzal megegyező. (A 3 hónapos futamidejű EURIBOR azt mutatja meg, hogy az európai bankok milyen kamaton adnának kölcsön egymásnak eurót három hónapos futamidőre.)

Az állampapír nyilvános ajánlattételi tájékoztatója a kamat meghatározásáról az alábbiakat tartalmazza:

A kamat – az első kamatperiódus kivételével – a kamatperiódus fordulónapját megelőző 5. (ötödik) munkanapra vonatkozóan, a kamatperiódus fordulónapját megelőző 3. (harmadik) munkanapon 12.00 órakor (közép-európai idő szerint), a European Money Market Institute (EMMI) által (jelenleg a https://www.emmi-benchmarks.eu/benchmarks/euribor/rate/ honlapon ) közzétett 3 (három) havi EURIBOR százalékos mértékével egyenlő. Amennyiben a 3 (három) havi EURIBOR értéke nulla vagy negatív, úgy a 2013. évi CLXXVII. törvény 52/A. §-ának rendelkezése alapján a kamatláb értéke 0,001%-kal, azaz nulla egész egy ezred százalékkal egyenlő.

Vagyis az adott időszakra érvényes kamatot mindig a kamatfordulót megelőzően határozzák meg, a kamat pedig nem lehet negatív. A kamatfizetés negyedévente történik mindig az adott év március 23., június 23., szeptember 23. és december 23. napján. Az induló éves kamat mértéke a március 8-án érvényes EURIBOR-ral egyezik meg, amelynek mértéke 2,944%, ez a negyedévre időarányosan 0,77% kamatnak felel meg. Az első kamatfizetés időpontja 2023. június 23-a.

Kizárólag természetes személyek vásárolhatják a papírt, mégpedig személyenként legfeljebb 500 ezer darabot - ez 500 ezer euró névértéknek felel meg -, a teljes értékesíthető mennyiség pedig jelenleg 250 millió euró névérték.

Az új papír bevezetésével szinte egy időben lezárul a jelenleg elérhető inflációkövető (2028/Y PEMÁP) eurós állampapír vásárlása, az értékesítés utolsó napja március 16.

Melyik eurós állampapírral járhatunk jobban?

Egy eurós állampapír kivezetésre kerül, ezzel együtt pedig indul egy teljesen új konstrukció. A két befektetési forma alapvető tulajdonságai lényegesen eltérnek. Joggal merülhet fel a kérdés: melyik papírt érdemes megvásárolni?

Hasonlítsuk össze a két konstrukció feltételeit, tulajdonságait:

Az új kötvény futamideje rövidebb. Az EMÁP 3,5 éves futamidejű, míg a 2028/Y PEMÁP futamidejéből még 5 év és 5 hónap van hátra.

Mindkét konstrukció változó kamatozású.

A két papír kamata más instrumentum értékéhez van kötve. A prémium állampapír kamata az euróövezet inflációját követi le, míg az új kötvény kamatának mértéke a 3 hónapos EURIBOR értékhez kapcsolódik.

A prémium állampapír esetében van egy fix kamatprémium, mellyel az adott időszak inflációját megnövelik. Ebből a két tényezőből áll össze a végleges kamat. Ez a kamatprémium a 2028/Y PEMÁP esetében 0,25%. Az EMÁP esetében nincs kamatprémium, a kamat nagysága ténylegesen megegyezik a kamatozás szempontjából lényeges EURIBOR értékével.

A prémium állampapír évente fizet kamatot, míg az új kötvény negyedévente. Ez utóbbi azt is jelenti, hogy a kamat nagysága is sűrűbben, negyedévente módosulhat.

Az éves induló kamatszint igen hasonló. A prémium állampapír esetében 2,60%, míg az EMÁP-nál 2,944% az éves kamatláb az első periódusra. (Időarányosan ez természetesen más-más értéket jelent.)

A futamidő alatti visszaváltási költségekről nincs hivatalos információ - a már elérhető konstrukció esetében tapasztalat van -, ezért induljunk ki abból, hogy ez is hasonlóan fog alakulni.

A befektetési döntésnél nagyon lényeges lehet, hogy a kamatozás szempontjából lényeges mutatók - az infláció és az EURIBOR - értéke hogyan alakul, alakult. Illetve milyen várakozásaink vannak.

Ebből a szempontból jelentős eltérést láthatunk a két papírnál. Az infláció ugyanis a tavaly az euróövezetben 8,4 százalék volt, ez azt jelenti, hogy a PEMÁP kamata a 2023. augusztus és 2024. augusztus közötti időszakra 8,65% lenne. Ezzel szemben a EMÁP jövőbeni kamatáról nincs információnk. Érdemes azonban a 3 havi EURIBOR múltbeli értékeit megvizsgálni.

A mutató értéke 2021. év vége óta folyamatosan emelkedik, de a legutóbbi érték még mindig 3% alatt van. Ráadásul ebben az évezredben a legmagasabb érték 5,381% volt, mégpedig 2008. októberében, a válság idején.

Fontos tudni, hogy az EMÁP kamata negyedévente felveszi a mutató értékét. Márpedig az elmúlt évek adatai alapján nem igazán számíthatunk arra, hogy ez a kamat 2023. augusztusától megközelítheti az eurós prémium állampapír kamatszintjét.

Az euróövezet inflációja a jelek szerint túl van a csúcson, a tavaly októberi 10,1 százalékról 2023 januárjára már 8,6 százalékra mérséklődött a drágulás üteme. Ugyan az infláció mérséklődésének üteme lassulhat, de alapvetően a drágulás fokozatos lassulása az irányadó kamatok emelkedését is megállíthatja. Ettől függetlenül a magas maginfláció miatt könnyen elképzelhető, hogy az Európai Központi Bank (EKB) által jegyzett alapkamat eléri a 4 százalékot. De ilyen alapkamat mellett is jó eséllyel elmarad a 3 havi EURIBOR értéke - és ezáltal az EMÁK kamata is - a 8,65 százalékos szinttől.

Hosszabb időtávra most nem tekintenénk előre a magas fokú bizonytalanság miatt. De másfél éves időtávon - 2024. augusztusáig - nagy eséllyel a jelenleg vásárolható eurós inflációkövető befektetésen elérhető nyereség magasabb lesz, mint az új EMÁP-on elérhető hozam.