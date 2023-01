Tarolt ez a részvény tavaly: így telt 2022 a hazai tőkepiacon

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az előző hónapok magabiztos növekedését követően decemberben is stabil formát mutatott a Budapesti Értéktőzsde elsődleges indexe, a BUX index. Ezzel a BUX a globális gazdasági bizonytalanság ellenére javarészt ledolgozta az elsősorban az orosz-ukrán háború kitöréséből eredeztethető visszaesést, 43 793,8 ponton zárva az évet. A részvénypiacon 2022-ben is élénk kereskedés zajlott, amelyről az összesített forgalom 3,7 ezer milliárd forintos értéke is tanúskodik – ebből a decemberi forgalom 166 milliárd forintot, tehát átlagosan napi 7,9 milliárd forintot tett ki. Vezető részvénynek, a korábbi trendeknek megfelelően, éves és havi szinten egyaránt az OTP Bank bizonyult, míg a forgalmi rangsort a WOOD & Company zárta az élen.

A 2022 februárjában kitört orosz-ukrán konfliktus katalizálta azokat a pénzügyi-gazdasági folyamatokat, amelyek már 2021-ben is érezhetőek voltak a tőkepiacokon. Az inflációs nyomás, a nyersanyagárak emelkedése, az energiakrízis, és az ellátási láncok túlterheltsége egyaránt folyamatosan hatást gyakoroltak, mind a nemzetközi-, mind a hazai befektetői hangulatra. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Budapesti Értéktőzsde vezető tőzsdeindexe, a BUX index dinamikusan követte a világpiacon jellemző tendenciákat, a regionális piacokhoz képest erősen teljesítve. A BUX index az orosz-ukrán háború februári kitörése által indukált sokkhatást követően előbb stabilizálódott, majd ősztől fokozatosan növekedett, amelynek nyomán, 2021-hez képest mindössze 13,7 százalékos csökkenéssel, 43 793,8 ponton zárta az évet. A legmagasabb értékét az év elején, januárban érte el, ekkor 54 405,8 ponton állt az index, míg a legalacsonyabb értéken – 37 035,8 ponton - szeptemberben állt a mutató. A forgalom tekintetében ismét növekedés jellemezte az évet, a 2021-es eredményt is meghaladva 3,7 ezer milliárd forint értékben folyt a kereskedés a hazai részvénypiacon, amelyből a december 166 milliárd forintos havi, és 7,9 milliárd forintos napi átlagforgalmat hozott. Összességében elmondható, hogy a bizonytalan gazdasági helyzet nem vetette vissza a lakosság tőzsdei kereskedés iránti kedvét. Az elmúlt években kiépült fundamentumok mentén, a BÉT edukációs törekvéseinek köszönhetően folytatódott a hazai lakossági megtakarítások tőkepiacra való becsatornázása. A lakosság a tőzsdei részvények közel 17%-át birtokolja, 1 358 milliárd forint értékben. A részvények éves forgalmi listájának dobogós helyeit, a korábbi évekhez hasonlóan, az OTP Bank, a Richter Gedeon és a MOL foglalta el, negyedik helyre pedig a Magyar Telekom futott be. Decemberben az éves szinten is vezető hármas közül az OTP részvényeivel zajlott legnagyobb értékben a kereskedés. A részvénypiac a külső kihívások ellenére rendkívül aktív évet zárt, amelyet a Budapesti Értéktőzsde kibocsátói körének növekedése is fémjelzett: míg a Standard kategóriában az eSense és a BÉT Xtend piacról szintet lépő DM-KER tűnt fel, a Prémium kategóriában Európa meghatározó biztosítótársasága, a Vienna Insurance Group részvényei jelentek meg. Az év legkiemelkedőbb növekedését ugyanakkor a BÉT középvállalati piaca, a BÉT Xtend produkálta, amely azok után, hogy 6 kibocsátóval kezdte a 2022-es évet, mára 18 kibocsátót számlál. A befektetési szolgálatók éves versenyét ezúttal is a WOOD & Company nyerte, 1 922 milliárd forinttal, a Concorde-ot és az Erste Bankot maga mögé utasítva. Decemberi bontásban az első három helyet a WOOD & Company, az Erste Bank és a Concorde szerezte meg. Az árupiacon folytatódott a 2021-ben megkezdődött fellendülés, az éves összforgalom a 2021-es adatokat is túlszárnyalva 13,8 milliárd forintot tett ki.

Címlapkép: Getty Images

