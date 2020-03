Kifakadtak a bolti dolgozók: brutális a tempó, képtelenség feltölteni az üzleteket

A magyar kereskedelmi láncoknál két, háromszoros is lehet a formalom növekedés mostanság. Ez azonban kimerülésig hajszolja a bolti dolgozókat, akik nemhogy csak a sorokat nem győzik tölteni, ők találkoznak a legtöbb emberrel is - írja a G7.

Addig kétszeres volt a forgalom, azóta háromszoros

- mondta egy bolti dolgozó a lapnak, utalva arra, hogy az iskolabezárások után tömegével özönlöttek a vásárlók a boltokba. A portál megszólaló szerint egyes diszkontoknál az aznapra tervezett bevétel már délelőtt közepére megvolt. A legkeresettebb termékek a következők voltak:

liszt,

olaj,

cukor,

élesztő.

Ez utóbbi egyébként hiánycikk lett nagyjából mára, az első dömping óta nem igen lehet kapni. A bolti alkalmazottak arról is beszámoltak, hogy a rizst és a tésztát is viszik mint a cukrot, az a mennyiség amit kipakolnak egy nap, és kitart általában 3-4 napig, azt most egy nap alatt elviszik a vásárlók.

Hipermarketben dolgozó kollégák arról számoltak be, hogy reggel teljesen lefosztva találják a sorokat, amiket gyakorlatilag képtelenség 1 óra rendesen feltölteni, ezért ahogy tudják, szórják ki az árut. Sőt a portál beszámolt olyan esetről is, hogy még irodai dolgozók is lemennek az áruházba pakolni vagy kosarakat visszavinni. Ők ugyanis át lettek csoportosítva.

A bolti dolgozók arról is beszámoltak, hogy bár a törzsvásárlók igyekeznek empatikusak lenni, a vásárlók többsége azonban feszültebb és kevésbé toleráns a megszokottnál. Rendszeresen a boltosokon kérik számon, ha hiányzik egy termék, és sokan nem értik meg, miért ilyen hiányos a kínálat.

Címlapkép: Getty Images