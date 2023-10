Rengeteg az ázsiai vendégmunkás itthon: már nem lehet megállítani a beáramlásukat

Az elöregedés és a csekély munkaerőtartalék miatt az utóbbi időben főleg a külföldi vendégmunkások voltak azok, akik elkezdték betömni az üres lyukakat a munkaerőpiacon. Számuk évről évre nő - írja a HelloVidék.

Közel fél millió üres pozíció van a hazai munkaerőpiacon, a probléma kezelésére a kormány nemrég egy olyan javaslattal állt elő, ami megpróbált volna valamiféle megoldást nyújtani. A tervezet szerint a külföldi munkavállalók a munkavállalási célból 180 napon belül további 90 napot meghaladó beutazási és tartózkodási jogot kaphattak volna. A törvényjavaslat november elsejétől lépett volna hatályba, ám a kormány végül visszavonta a vendégmunkás-törvényt.

A külföldi munkaerő beáramlása ennek ellenére folyamatos: a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által kiadott engedélyek alapján, állampolgárságonként vizsgálva jól látható, hogy minden évben majdnem ugyanazokból az országokból érkeznek jelentős számban foglalkoztatottak Magyarországra. 2022-ben a legjelentősebb mértékben az Oroszországból érkezők száma növekedett (163%-kal), de 70% feletti növekedést mutat a Mongóliából, és 60% felettit a Dél-Koreából, Fülöp-szigetekről és Thaiföldről érkezők száma is.

2022-ben a korábbi évekhez hasonlóan a kiadott engedélyek száma az ország gazdaságszempontjából a legerősebb régióba, a Közép-Magyarországi térségbe koncentrálódott. Az összes engedély 63,5%-át itt adták ki, ebből a fővárosban a harmadik országbeli munkavállalók 51,5%-a kapott lehetőséget a munkába állásra, Pest vármegyében ez az arány alacsonyabb, 12,%.

A főváros és Pest vármegye mellett a Közép-Dunántúli és az Észak-Magyarországi régió is kiemelhető, a kiadott engedélyek 10,8 és 8,1%-a itt került kiadásra 2022-ben. Az összes érvényes engedéllyel rendelkező munkavállaló 62,7%-a dolgozik ebben a régióban, ebből 48,4% a fővárosban volt foglalkoztatva.

Észak-Magyarországon, a Jászságon is találkozni külfüldi munkavállalókkal, sőt most már Debrecenben is. A szakértő cáfolta azokat a híreket, amelyek olykor arról szólnak, hogy külföldi munkavállaló olcsóbbak lennének a magyar munkaerőnél.