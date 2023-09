Végleg lesöpörték: nem vezetnek be új munkaszüneti napot Magyarországon

Nem kerül napirendre a törvényalkotásban, hogy december 24-e is munkaszüneti nap legyen, mert elutasították az erről szóló képviselői kezdeményezést.

A képviselő azzal indokolta a javaslatát a 24.hu szerint, hogy egy felmérés szerint a lakosság több mint 80 százaléka támogatja ezt a kezdeményezést. Balassa Péter szerint a jelenlegi energiaválság idején kérdéses az is, hogy a kereskedelmi egységeknek a rezsiköltségek miatt megéri-e nyitva tartani ezen a napon. Mert bár december 24-én a kereskedelemből folyik be a legtöbb bevétel, de vásárlásaikat az emberek más napokra is be tudják ütemezni.