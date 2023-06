A diákok foglalkoztatása tervezhető, rugalmas, gyors és biztonságos (x)

Ismét itt a nyári szezon, ami magával hozza szezonális munkák tömkelegét. Egyben pedig elkezdődött az iskolai szünet – ahol pedig ez a kettő találkozik, ott lép be a képbe a Prohuman Diákmunka, Magyarország piacvezető iskolaszövetkezete.* A diákmunkáról mindenkinek van valamilyen képe, de Tóth Rozália, a Prohuman Diákmunka operatív igazgatója szerint sok munkáltató még mindig nem ismeri a diákok foglalkoztatásának előnyeit.

A nyilvánvaló előnyökön túl miért éri meg diákokat foglalkoztatni a nyári szezonban vagy azon túl is?

Az első és talán legfontosabb tényező a tervezhetőség, főleg a költségek tekintetében. Egy munkáltató pontosan ki tudja számolni, hogy ha egy adott projektjére pl. 10 diákra van szüksége fejenként 100 órában, az mindennel együtt mennyibe fog kerülni. Ehhez kell egyrészről a diákok órabérének pontos ismerete, annak ismeretében tesz ajánlatot az iskolaszövetkezet a foglalkoztatásra. A bruttó összes költségben (órabér x szolgáltatási szorzó) pedig már minden benne van, ami a munkáltató számára felmerülhet: a komplett toborzás-kiválasztási folyamat költsége, a teljes adminisztráció, a be- és kiléptetés folyamata és az utánkövetés, projektmenedzsment költsége is. Nincsenek rejtett költségek, a munkáltató csak a ténylegesen ledolgozott munkaórák után fizet, nem kell a távollétek költségeit megfizetni, mint a munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló/diák esetében.

További előny a fluktuáció zökkenőmentes megoldása: ha egy vállalatnál hirtelen kiesik több ember, gyorsan és könnyedén tudja akár diákokkal pótolni. A Prohuman Diákmunka a folyamat gyorsításával támogatja ügyfeleit a fluktuáció miatt felmerülő problémák megoldásában. Ez természetesen azokra a területekre vonatkozik, ahol nem túl hosszú a betanítási idő, így a diákok is rövid időn el tudják sajátítani a feladatokat.

Ha a szezonalitást emeljük ki, nagyon fontos megjegyezni, hogy nemcsak a munkakereső diákok száma nő meg ilyenkor, hanem a vállalkozások munkaerőigénye is, hiszen rengeteg olyan iparág és terület van, ahol a nyári szezonban sokkal nagyobb munkaerőre van szükség, mint az év többi részében. Elég, ha csak a vendéglátóiparra vagy a turizmusra gondolunk.

A nyári szezonnál maradva: mik a diákok motivációi a különböző távú munkák esetében?

A munkakereső diákokat általánosságban két részre lehet bontani: vannak, akik kifejezetten a nyári szezonban szeretnének dolgozni 1–3 hónapot, a céljuk egyértelműen a pénzkereset, meg tudják teremteni saját maguknak a nyári szórakozási, utazási lehetőségeik költségeit, esetleg meg tudják vásárolni a rég vágyott okoseszközt is vagy megszerezni a jogosítványt. Ők azok, akik iskolaidőben nem szeretnének, vagy nem tudnak munkát vállalni, nincs további céljuk, mint kiegészíteni a zsebpénzüket. A diákok másik részének motivációja pedig (természetesen az önálló kereset mellett) a tapasztalatszerzés, és a saját szakmájukban való korai elhelyezkedés, a karrierút kezdete. Ők azok, akik inkább a hosszútávú diákmunka-lehetőségeket, gyakornoki pozíciókat keresik, sőt, akár olyan munkaadókat is, ahol a gyakornoki idejük lejárta után már főállású alkalmazottként is maradni tudnak.

Természetesen ezen a két motiváción kívül akadnak egyéb tényezők is, amiért dolgozni kezdenek a fiatalok: például szívesen kötnék össze a kötelezettséget a szórakozással, ezért élvezik a strandon a csúszdaellenőr vagy a bárban a pultos pozíciót, hiszen a munka után a hely előnyeit ki tudják használni. Illetve egyre több szülő szeretné, ha már a 15-16 éves gyermeke elfoglaltságot keresne a nyárra, tapasztalatot szerezne a munka világában, a legfiatalabbak egy része tehát nem csak saját motivációból kezd el dolgozni.

Hogyan tudja a piacvezető iskolaszövetkezet az egész országra kiterjedő irodahálózatát koordinálni a nyári kiemelt időszakban?

A többéves tapasztalat ebben a segítségünkre van, de minden nyári szezont egy intenzív előkészítési időszak előz meg. Feladatok tekintetében egy országos adatbázisépítés, valamint toborzási kampányok veszi kezdetüket. Az idei évben például nagyértékű nyereményjátékkal kötöttük össze a toborzási kampányunkat, így még népszerűbbé téve a diákmunkát és természetesen az iskolaszövetkezetet is.

A munkát támogatják még a digitális rendszerek, ennek egyik része egy saját fejlesztésű szoftver, ami minden folyamatot átláthatóvá és követhetővé tesz. Ez biztosítja, hogy teljesíteni tudjuk a megrendelő kérését olyan létszámban, amilyenben arra szüksége van. A digitalizáció másik eleme az online ügyintézés és aláírás, nincs szükség személyes találkozóra az iskolaszövetkezetbe történő belépéshez, az így meggyorsított folyamatoknak köszönhetően az adott diák még hamarabb töltheti be a megpályázott pozíciót.

Ami nélkül természetesen nem működhetne ez az egész, az az országos lefedettség és a szakértői csapatunk. A Prohumán 2004 Kft.-vel stratégiai együttműködésben állunk az országos hálózatnak köszönhetően, és a nagy volumenű toborzásban rengeteg tapasztalattal bíró szakértői csapatunk segítségével a hirtelen felmerülő nagyobb létszámigényeket is határidőn belül teljesíteni tudjuk. Ez az a közel 200 fős szakértői csapat, akiknek a több éves tapasztalatára a nagy lefedettségnek köszönhetően országosan, regionálisan és lokálisan is támaszkodhatunk.

Végezetül pedig kiegészítő tevékenységek is segítik a munkánkat, ilyenek a naprakész riportok és statisztikák, hiszen nálunk az adminisztráció kulcsfontosságú, ennek mindig aktuálisnak és hitelesnek kell lennie. Kommunikációs felületeink, mint a Prohuman Diákmunka Facebook, Instagram, illetve TikTok oldala, valamint a honlapunk friss információkat tartalmaznak, egyúttal ezeken a csatornákon is a diákok rendelkezésére állunk és kommunikálunk is velük. Fontos megemlítenünk, hogy jelenleg a mi szövetkezeti tagdíjunk az egyik legalacsonyabb az országban, ezen felül további levonás a diákok bérét nem terheli, a diákok emiatt is szívesen választanak minket.

* A Prohuman Diákmunka Magyarország piacvezető önálló iskolaszövetkezete (a 2022-es árbevétel-adatok alapján).

