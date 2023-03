Kiderült, miből él balesete óta a drogszeánszos Béres Anett, egykori valóságshow-szereplő

A balesete után a fizikai fájdalmakon túl a tehetetlenség érzésével is meg kell küzdenie, hiszen több mint fél éve kiesett a munkából, nehezen viseli, hogy nem lehet eléggé önálló, ezért most a szülei tartják el.

Béres Anett, aki egy félresikerült teaszeánsz miatt elszenvedett súlyos sérülései okán került ismét az érdeklődés középpontjába, most a hot! magazinnak mesélt életéről. A balesete után a fizikai fájdalmakon túl a tehetetlenség érzésével is meg kell küzdenie, hiszen több mint fél éve kiesett a munkából, nehezen viseli, hogy nem lehet eléggé önálló, ezért most a szülei tartják el.

Márciusban lesz a gerinc CT-m, úgy várom, mint a Messiást! Remélhetőleg még abban a hónapban kiveszik a csavarokat a hátamból. Várom, hogy végre dolgozni tudjak. Soha nem voltam ilyen "semmittevő", nem értetem meg, azokat, akik nem dolgoznak, nem értettem, hogy tudnak úgy élni. Ha nem lennének a heti többszöri kezelések, halálra unnám magam. Anyukám helyettem is dolgozik, hiszen közös a vállalkozásunk.

– árulta el Anett.

Az egykori valóságshow-szereplőt még augusztusban eszméletlen állapotban, törött csontokkal találták meg egy spirituális szertartás után. Béres Anett csigolyatörést szenvedett, továbbá öt bordája és a sarokcsontja is eltört. Sérülései olyan súlyosak voltak, hogy miután megtalálták, azonnal egy öt és fél órás életmentő műtéten esett át - számolt be az rtl.hu.