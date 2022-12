Rengeteg embert keresnek az Aldi kiszállítói: 500 ezres fizetés, végzettség nem kell

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A karácsony előtti hetek az év legnagyobb forgalmát produkálja több területen is, azonban a munkaerőhiány ebben az időszakban is hatalmas kihívást jelent, éppen ezért a cégek és a munkaközvetítők mindent bevetnek, hogy embert szerezzenek maguknak, akár hosszútávú munkára is. Így akadtunk rá mást is az Aldi álláshirdetésére, ahol nettó fél milliós fizetéssel csábítják a dolgozni vágyókat. Ráadásul még végzettség sem szükséges hozzá!

Az év vége sok szakmában a az év legforgalmasabb időszakát jelenti, amikor is könnyen kiéleződhet az emberhiány a munkaadóknál, így nem meglepő, hogy óriási pénzeket ígérnek a cégek, hogy magukhoz csábítsák az embereket. Ráadásul nem ritka, hogy konkrét fizetésmegjelöléssel adnak fel hirdetést, ami most az Aldi esetében sincs másként: fél milliós nettó fizetéssel keresnek jelenleg embert többféle pozícióra. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Fél milliós fizetés juttatásokkal Az Aldi házhozszállító oldalához, a ROKSH-hoz lehet most jelentkezni személyes bevásárlónak, szállítónak és csomagolónak egyaránt. A hirdetés szerint személyes bevásárlóként a feladatunk a vásárló által kiválasztott üzletben a termékek megvásárlása és kiszállítása, míg szállítóként a csomagolók által összeállított csomagokat kell kiszállítani. Ha pedig ügyesek vagyunk akár nettó 500 ezer forintot is hazavihetünk, miközben a teljes üzemanyagköltségünket is állja a cég. Az álláshirdetésben szereplő információk szerint, ha teljesmunkaidőben, bejelentett alkalmazottként vállaljuk a munkát, akkor személyes bevásárlóként 1900 forintos órabért kapunk, amihez társul a teljes üzemanyag és gépjárműhasználati költség megtérítése. De van lehetőségünk vállalkozóként is csatlakozni, ebben az esetben 2500 forintos órabért kapunk. Szállítóként – ha alkalmazotti státuszban vagyunk – 908 forint az órabérünk, amihez jár egy 425 forintos kiegészítés rendelésenként és szintén térítve van az üzemanyag és gépjárműhasználat, míg, ha vállalkozók vagyunk 1000 forintot kapunk óránként, és 800 forintot rendelésenként. Csomagolóként bruttó 1800 forint az alapbér, amihez jár egy bruttó 36 forint/SKU-s kiegészítés. Vállalkozóként pedig nettó 2000 forint az alapbérünk és nettó 40 forint/SKU-t kapunk. Így jelentkezhetsz az állásra Egyik pozíció betöltéséhez sincsen szükség semmilyen végzettségre, és alapvetően rajtunk áll, hogy mennyit is keresünk. Az állás betöltéséhez mindössze egy online tanfolyam elvégzése szükséges, amit otthon, a kanapé kényelméből is meg tudunk csinálni. Innentől pedig csak rajtunk áll, hogy sikerül-e megkeresnünk a fél millió forintot egy hónap alatt, vagy beérjük kevesebbel is.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK