Kétmilliós álomfizuval csábítják a magyar szakikat Svájcba: nyelvtudást sem kérnek, ez lenne a meló

Elképesztő összeget, csaknem kétmillió forintot lehet keresni Svájcban villanyszerelőként - ez derül ki egy, az alpesi országban élő és dolgozó magyar vendégmunkás nemrég közzétett TikTok-videójából. Megnéztük, mire elég ez a híresen drága országban.

Az már nem meglepetés, hogy tőlünk nyugatabbra sokszor elképesztő bérek is elérhetőek, nem véletlen tehát, hogy egyre több és több magyar vándorol ki a jobb élet reményében. A hiányszakmákat persze itthon is megfizetik, de amiről most egy Svájcban élő magyar villanyszerelő számolt be, az így is mellbe vágó.

Milliós fizetésért várnak villanyszerelőket

Cikkünk írásakor csaknem 3 ezer kedvelésnél jár a TikTokon az a rövid videó, amit egy Svájcban élő, és ott villanyszerelőként dolgozó magyar vendégmunkás osztott meg a platformon. Azt fejtegeti, hogy a szakmájában az órabér már elérte a 26 frankot (ez mai árfolyamon körülbelül 11 ezer forintot jelent), így egy 45 órás munkahét alatt nettó 1200 frankot, vagyis átszámolva 494 ezer forintot lehet egyetlen hét alatt keresni.

Ha ezt az összeget pedig felszorozzuk néggyel, akkor 1 976 000 forintot kapunk – tehát el lehet mondani, hogy igencsak megéri az alpesi országban ebben a szakmában keresni a boldogulást. Hozzáteszi azt is, hogy ha házasként, esetleg gyerekkel megyünk ki dolgozni, akkor ez az összeg – valószínűleg a különféle támogatások miatt, bár erre nem tér ki a posztoló – még feljebb is mehet.

A videó közzétevője maga is elismeri, hogy Svájcban valóban drága az élet, de azok, akik csak gyors pénzkeresési lehetőségként tekintenek rá, azoknak kiválóan megfelelhet. Igaz az is, hogy egy kicsit beszélni kell németül, amely nyelvet Svájcban a legtöbbet használják (az országnak négy hivatalos nyelve is van, és nem is az irodalmi németet, hanem az úgynevezett Switzerdeutsch-ot beszélik leginkább), de több olyan ismerőséről is tudja, hogy „kézzel-lábbal mutogatva” is megértetik magukat.

Mennyiből lehet megélni?

Ha már a videót közzétevő magyar munkás is kitért rá, nézzük meg, mennyiből lehet megélni az alpesi országban! Jó néhány magyar nyelvű oldal áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy képet kapjunk a jövedelmi és megélhetési viszonyokról, ezeken néztünk körbe. Nagyjából átlagos értéken a következő összegek jöttek ki:

Albérlet: 1600 CHF (650 ezer forint)

Egészségbiztosítás: 400 CHF (162 ezer forint)

Élelmiszer: 500 CHF (203 ezer forint)

Étterem (havi két alkalommal): 130 CHF (52 ezer forint)

Fodrász: 50 CHF (20 ezer forint)

Telefon-előfizetések: 80 CHF (32 ezer forint)

Biztosítások: 50 CHF (20 ezer forint)

Tehát ha csak a villanyszerelők életét nézzük meg - úgy számolva, hogy egyedül lakik, nincs vele a család vagy gyerek - akkor az jön ki, hogy a havi kiadásai 1 139 000 forintot tesznek ki. Vagyis csak ezt a szakmát nézve 840 ezer forint tisztán megmarad neki, ami már egy komoly félretett összeg akkor, ha valóban csak a legszükségesebbekre, a nélkülözhetetlen dolgokra költi a keresetét.