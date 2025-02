A kamatstop árnyékában készül nagy dobásra a hazai nagybank: ez rengeteg ügyfelet érinthet 2025-ben

Nagyot nőtt az ügyfelek száma, a jelzáloghitelek száma és a bevételre sem lehet panasz a K&H Banknál a 2024-es évet tekintve.

129 milliárd forint adózás utáni eredménye volt a K&H Banknak a 2024-es évben, a biztosító pedig 4,2 milliárd forintos plusszal zárt - ez derült ki a pénzintézet hétfő kora délután tartott sajtótájékoztatóján. Megtudtuk azt is, hogy a hitelállomány 9 milliárdos bővülés után már 3089 milliárd forintnál jár, a lakossági jelzáloghitelek volumene megduplázódott - mindezeket Peter Roebben, a K&H Csoport vezérigazgatója jelentette be.

A bank ügyfeleinek száma már meghaladja az 1 milliót, és nagyon komoly arány az is, hogy közülük 770 ezren, vagyis több mint a háromnegyedük digitálisan aktívnak számít. Emellett a befektetési alapokban kezelt vagyon is nagyot nőtt: 19 százalékos bővülés után már 1773 milliárd forintot tesz ki.

Gombás Attila, a bankcsoport pénzügyi vezetője hozzátette, hogy nem csak a lakossági, de a vállalati hitelek terén is igyekszik továbbra is nagyot dobni a pénzintézet.

A vállalati banki hitelek iránti kereslet ugyan visszafogott maradt a bankszektorban, de a K&H tovább tudta erősíteni a piaci pozícióját. A Széchenyi Kártya Programban 290 milliárd forint értékben kötöttünk szerződéseket. Figyelemre méltó bővülést értünk el a projektfinanszírozásban is: tavaly a kintlévőségünk 30 százalékos növekedést mutatott

- mondta Gombás Attila.

Gombás Attila kiemelte, hogy a hitelnövekedés mértéke meghaladta a bankszektori növekedés átlagát, a lakosság körében 13%-al növekedett a hitelkihelyezés, míg a szektor átlaga 9% volt 2024-ben.

A pénzügyi igazgató azt is kiemelte, hogy a kormányzati intézkedések nyomán jelentős összegek jelentek meg, melyek az eredményeket csökkentettek. Továbbra is kell fizetni az extraprofitadót a bank és a biztosító részéről is: a bank az állampapír-vásárlásokkal csökkenteni tudta a mértéket, a biztosító viszont nem.

Németh Balázs, a K&H Csoport innovációs vezetője elmondta, hogy az ügyfelek gyors és egyszerű ügyintézése elsőrangú szempont. Mint utaltak rá korábban, 10-ből nyolc ügyfél aktív digitálisan, a mobilalkalmazást használó ügyfelek száma meghaladja a 700 ezret. A számlanyitások hatvan százaléka digitálisan történik.