Itt az újabb kamatplafon: nagyon fontos bejelentést tett Nagy Márton, sokakat érint

Jövőre is rendkívül kedvező feltételekkel lesz elérhető a szabad felhasználású diákhitel, marad 7,99 százalékos kamat.

A kormány döntése értelmében 2024-ben is rendkívül kedvező feltételek és kamatozás mellett lesz érhető el a diákhitel a hallgatók számára annak érdekében, hogy aki akar és képes rá, az anyagi lehetőségétől függetlenül tanulhasson, végzettséget, illetve diplomát szerezhessen - közölte ma reggel a Gazdaságfejlesztési Minisztérium. Bár a kamatkörnyezet drasztikusan megemelkedett, a kormány álláspontja szerint ebben a nehéz gazdasági helyzetben sem lehet hagyni, hogy ennek kárát a diákok lássák. Képzett és jól teljesítő hallgatók nélkül hosszútávon nincs versenyképes és prosperáló gazdaság sem.

A kormány megállapította, hogy a jelenlegi piaci körülmények alapján, és a hatályos szabályok szerint a szabad felhasználású diákhitel kamatának 13 százalék fölötti szintre kellene emelkednie. A hallgatók érdekében a kormány azonban arról határozott, hogy

a diákok jövőre is 7,99 százalékos kamat mellett juthatnak a Diákhitel1 termékhez, miközben a Diákhitel2 és a Képzési Hitel továbbra is 0 százalékos kamattal lesz elérhető számukra.

A diákhitel jelenleg is rendkívül népszerű a hallgatók körében, idén is több mint 13 ezer új szerződéskötésre kerülhet sor, míg az élő szerződések száma meghaladja a 200 ezret.Az alacsony kamat mellett a kormány előnyös diákhitelszámla létrehozásával is segíti a hallgatókat, akik júliustól minden eddiginél kedvezőbb feltételek és lehetőségek mellett nyithatnak diákhitel számlát. A diákhitel számlát biztosító kereskedelmi bankoknak ugyanis ingyenesen kell biztosítaniuk például a havi számlavezetést, az elektronikus szolgáltatások felületének használatát, a havi bankszámlakivonatot és a kapcsolódó bankkártya használatát is.