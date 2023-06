Eddig 6100 milliárdot költött a kormány a kkv-k támogatására: most megújulhat a népszerű program

Különös tekintettel arra, hogy a hazai kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottak döntő részét és több millió család megélhetését biztosítják, a kormány elkötelezett a szektor versenyképességének fokozása, a kkv-k megerősítése mellett. Ezt szolgálja a Széchenyi Kártya Program is, amelynek köszönhetően fennállása óta mintegy 440 ezer ügylet jött létre több mint 6100 milliárd forint értékben - közölte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM).

A közleményben kiemelték: a Széchenyi Kártya Program és költségvetési támogatása - a kormányzati hitelprogramok egyik zászlóshajójaként a megelőző évekhez képest többszörösére emelkedett.

Felidézték azt, hogy a Széchenyi Kártya Program a 2023. január 1-jével az önálló tárcaként létrejött GFM feladat- és hatáskörébe került. A minisztérium a tőle telhető legrövidebb határidővel megteremtette a program továbbműködtetéséhez és felgyorsításához szükséges feltételeket. Ezek alapján kiállították és a kormány honlapján közzététték a program kedvezményezettjei részére kibocsátott csoportos támogatói okiratokat és megindultak a kifizetések a támogatásokat megelőlegező pénzügyi intézmények részére.

A támogatói okiratok kiállítása folyamatos, a korábbiakhoz képest lényegesen felgyorsult, a kifizetések pedig ütemezetten zajlanak. 2023-ban ezidáig közel 20 milliárd forint került a program keretében a pénzügyi intézmények részére kifizetésre, és ez a szám folyamatosan növekszik - írták.

Hozzátették: a GFM szándéka, hogy 2023. június végéig, egy új módszertan bevezetésének is köszönhetően, a tárcához eddig benyújtott összes igény tekintetében a támogatói okiratokat haladéktalanul kiállítják és a kifizetések is maradéktalanul megtörténnek. Az elmúlt hetekben erről a gyorsításról tájékoztattuk a programban részt vevő pénzügyi intézményeket is. A minisztérium mind a Bankszövetség tagjait, mind a pénzügyi vállalkozásokat folyamatosan tájékoztatja a Széchenyi Kártya Program csoportos támogatói okiratainak kiállításáról és a kifizetések előrehaladásáról és ütemezéséről - húzta alá a minisztérium.