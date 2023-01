Adókártya igénylés 2023: Tudd meg, a NAV adókártya igénylés mennyi idő, hol történik!

Ugyanúgy, ahogy az egészségügyi ellátások igénybevételénél szükségünk van a TAJ-kártyára, úgy a pénzügyeink intézésekor létszükségletű okmányunk az adókártya, amit már jóval egyszerűbb megigényelni, mint gondolnánk. Mutatjuk, milyen ügyek intézéséhez szükséges az adókártya, illetve az adószám, az adókártya igénylés hol lehetséges, az adókártya igénylés mennyi idő alatt megy végbe? Járjunk utána, mik az adókártya igénylés 2023 évi tudnivalói, hogyan igényelhetünk adókártyát!

Cikkünkben eláruljuk, mi az adókártya funkciója és hogyan történik az adókártya igénylés Ügyfélkapun keresztül, illetve személyes úton – milyen adókártya igénylés 2023 nyomtatvány kitöltése szükséges, hogyan történik a NAV adókártya igénylés online, a hosszú sorban állási idő elkerülésével? Adókártya igénylés hol lehet vidéken, adókártya igénylés Budapest hol lehetséges?

Mikor van szükségünk adókártyára?

Az adókártya a legfontosabb okirataink közé tartozik, mindenképpen szükségünk van rá pénzügyeink intézéséhez. Az adókártya megléte kulcsfontosságú, amikor adóköteles jövedelmet szerzünk és azután adót fizetünk be, személyi jövedelemadót vallunk be, de minden bank kérni fogja, akinél bankszámlát nyitunk vagy ahol bármilyen jellegű hitelt szeretnénk felvenni. Az adókártya igénylése munkahely, vállalkozás létesítéséhez is mindenképpen szükséges, hiszen a munkavállalói járulékok és a vállalkozói terhek megfizetése nélkül nem juthatunk hozzá törvényesen a jövedelmünkhöz. Az adókártya szükséges továbbá olyan nagyértékű vagyontárgyak vásárlásánál is, mint a gépjármű vagy az ingatlan.

Hogyan lehet használni az adókártyát?

Az adókártya önmagában nem bizonyító erejű okirat, csak a személyi igazolvánnyal és a lakcímkártyával együtt felmutatva érvényes. Amennyiben egy adókártya elveszik, megrongálódik vagy ellopták, azt minden esetben jelentenünk kell és újat kell igényelni helyette (eltulajdonítás gyanúja esetén a rendőrségen is jeleznünk kell a problémát).

Adókártya hány éves kortól szükséges?

Alapesetben akkor válik szükségessé az adókártya igénylés, amikor megkezdődnek munkaügyeink, banki ügyeink, adóköteles jövedelemre szeretnénk szert tenni. Az adókártya igénylés alapesetben nincs életkorhoz kötve, viszont csecsemőkortól kötelező a megléte, ha a család családi adókedvezményt, családi pótlékot vesz fel a gyermek után. A NAV adókártya igénylés mellett az adóhatóság be is vonhatja az adókártyát – például, ha az adókártya tulajdonosa elhalálozik, vagy ha végleg elhagyja Magyarországot.

Milyen adatok szerepelnek az adókártyán?

Az adókártya tartalmazza a családi- és utónevünket, az anya leánykori családi- és utónevét, a születés helyét és idejét, az adóigazolvány kiállításának dátumát és természetesen az adóazonosító jelet, amelyet az azonosításunkhoz használnak.

Adókártya igénylés 2023

Az adókártya igénylés 2023 évében már jóval egyszerűbben és gördülékenyebben történik, mint néhány évvel korábban: ma már az adókártya igénylés online is lehetséges (adókártya igénylés Ügyfélkapun keresztül), mindemellett az adókártya igénylés postán is elérhető, ha valakinek nincs lehetősége személyes ügyintézésre és tartózkodik az online ügyintézéstől. Nézzük, az adókártya igénylés hol lehet!

Adókártya igénylés Ügyfélkapun keresztül

Az adókártya igénylés legegyszerűbb, leggyorsabb alternatívája az, ha az adókártya igénylés online történik. Az adókártya igénylés 2023 évében is elérhető Ügyfélkapun keresztül: ehhez látogassunk el a mo.hu oldalára, jelentkezzünk be ügyfélkapus regisztrációnkkal, majd következzen az adókártya igénylés 2023 nyomtatvány letöltése és kitöltése, amit egyszerűen vissza is tölthetünk a rendszerbe. A NAV adókártya igénylés esetében segítséget nyújt az ONYA, azaz az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás.

Adókártya igénylés 2023 nyomtatvány

A NAV adókártya igénylés nyomtatvány rendszerint a ’T34-es nyomtatvány. A nyomtatvány letölthető a NAV hivatalos oldaláról, ám amennyiben nem vagyunk benne biztosak, hogyan történik az adókártya nyomtatvány kitöltése, inkább kérjük egy okmányirodai ügyintéző személyes segítségét valamelyik NAV Ponton!

Adókártya igénylés 2023 postán

Amennyiben az adókártya igénylés ügyintézését postán szeretnénk megvalósítani, a fentiekhez hasonlóan szükséges az adókártya 2023 igénylés nyomtatvány beszerzése, amit 2 példányban, kitöltve el kell postáznunk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

Adókártya igénylés személyes ügyintézéssel

Amennyiben az adókártya igénylés 2023 évében személyesen történne, el kell látogatnunk egy NAV Pontra – a NAV Pontok olyan kormányablakok, ahol NAV Ügyfélszolgálat is van – vidéken és Budapesten is számos ilyen okmányirodát találhatunk. Fontos kiemelnünk, hogy sem vidéken, sem Budapesten nincs minden városban/kerületben NAV Pont. Ha tudni szeretnénk, hogy adókártya igénylés Budapest hol lehetséges, az alábbi listából érdemes tájékozódnunk:

Budapest IV. kerület: István út 15.

Budapest VIII. kerület: Baross utca 59.

Budapest X. kerület: Havas Ignác utca 1-3.

Budapest XI. kerület: Bocskai út 39-41.

Budapest XII. kerület: Kiss János altábornagy utca 33-35.

Budapest XIX. kerület: Városház tér 18-20.

Budapest XX. kerület: Vörösmarty utca 3.

Adókártya igénylés 2023 illeték

Amellett, hogy az adókártya igénylés mennyi idő, szintén gyakori kérdés, hogy az adókártya igénylés mennyibe kerül. Alapesetben az adókártya igénylés 2023 évében is illetékmentes – az adókártya igénylés ingyenes csecsemőknek, adatmódosítás esetén (pl. névváltozás), sérülten kiállított adókártya, illetve eltulajdonított adókártya pótlása esetén. Minden más esetben, amikor az adókártya a mi hibánkból eltűnik, megrongálódik stb. az ügyintézés díja 3.000 Ft, amit fizethetünk a NAV ügyfélszolgálaton készpénzzel, bankkártyával vagy banki átutalással is.

Az adókártya igénylés mennyi idő?

Gyakori kérdés, hogy az adókártya igénylés mennyi idő alatt fut át, avagy az adókártya igénylés hány nap alatt megy végbe, hiszen bárkit sürgethetnek a pénzügyei. Alapesetben a NAV adókártya igénylés az adókártya igénylés 2023 nyomtatvány leadásától számítva 15 napon belül megy végbe (ügyeljünk rá, nehogy hibásan adjuk le a dokumentumot!) – azonban ez idő alatt használhatunk ideiglenes igazolást, amelyen szerepel az adóazonosító jelünk.