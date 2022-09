Tényleg lehet önerő nélkül is saját lakásod? Nem lehetetlen, mutatjuk a trükköt

Egy ingatlan vásárlásához a legtöbbünknek hitelfinanszírozásra van szüksége és a minimálisan szükséges önerőt mindenképpen elő kell tudnunk állítani. Van azonban a bankmonitor.hu szerint egy kibúvó. Ugyanis, ha a vevő a célingatlanon túl további pótfedezetet von be a szerződésbe, akkor saját megtakarítás nélkül is kivitelezhető a vásárlás.

Ingatlant sokan kizárólag hitelfinanszírozással tudnak megvásárolni, hiszen több tíz, vagy 100 milliós árakról beszélünk, így saját megtakarításból ezt kevesen engedhetik meg maguknak. Tisztában kell lennünk azzal hiteligénylés esetén, hogy a bank a vételár, azaz a becsült forgalmi érték legfeljebb 80 százalékáig hitelez, a fennmaradó részt önerőből kell megteremtenünk.

Ez a 80 százalék ráadásul csak egy elméleti plafon: a bankok ezt az értéket az ingatlan paramétereitől függően inkább az érték 50-70 százaléka a reálisan elérhető hitelösszegnek. Azonban előfordul, hogy az elvárt saját erőt nem tudjuk előteremteni. Ebben az esetben lehetőség van úgynevezett pótfedezetet bevonni, aminek a segítségével tényleges önerő nélkül is vásárolhatunk.

Ezen a ponton merül fel a kérdés, hogy milyen ingatlanok jöhetnek szóba: a lakás és a lakóház besorolású ingatlanokat minden bank elfogadja, ám a nyaraló, üdülő, hétvégi házakra és építési telkekre már sok helyen nem szívesen bólintanak rá. Az pedig csak tovább szűkíti a kört, ha a pótfedezet tanya, apartman vagy zártkert, míg a termőföldet jelenleg egy pénzintézmény sem fogadja el.

A képletet tovább bonyolítja, hogy egyes ingatlantípusoknál a legapróbb részletek is számítanak: az 1 hektárt meghaladó területű termőföldnek például nem lehet aranykorona értéke, vagyis művelésből kivontnak kell lennie, de például a tanya is csak akkor lehet fedezet, ha nem része termőföld. Ráadásul a bankok többsége azt is megszabja, hogy legfeljebb mennyi fedezetet fogad el: hiába van négy nyaralónk, ha az adott bank 3-nál húzza meg a felső határt, de van egy minimum érték is, ami általában 4-7 millió forint.