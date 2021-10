Nem ér véget a hitelbumm Magyarországon: csak bírja a lakáspiac a terhelést!

"Bízunk abban, hogy a járványhelyzet nem romlik drámaian, és emiatt a gazdaság a mostanihoz hasonlóan tud működni" - árulta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Szeredi Gábor. A Takarékbank retail üzletágának ügyvezető igazgatójával többek között a moratórium részleges meghosszabbításáról, az MNB kamatemelési ciklusának hatásairól, és a frissen bevezetett zöld hitelekről is beszélgettünk.

Pénzcentrum: Október 31-éig meghosszabbítja a kormány a törlesztési moratóriumot a jelenlegi formájában, azt követően pedig, egészen 2022. június 30-áig csak a rászoruló jogosultak vehetik majd igénybe külön nyilatkozattétellel. A jogosult ügyfelek hány százaléka van jelenleg a moratóriumban a Takarékbanknál, és várakozásaik szerint hány százalék él majd a lehetőséggel novembertől is?

A nyárvégi adatok szerint a lakossági portfólió 68 százaléka jogosult a moratórium igénybevételére, 28 százaléka él is vele, 40 százaléka kilépett. A vállalkozásoknál a portfólió 45 százaléka a moratóriumra jogosult állomány, 31 százaléka él is vele, 14 százaléka a moratórium ellenére törleszt. Október első hét napban majdnem 900 nyilatkozatot kaptunk a moratórium folytatásáról, túlnyomórészt lakossági ügyfelektől. A Takarékbank az első moratórium tavaly márciusi kezdete óta azt javasolja ügyfeleinek, hogy aki a válság miatt nehéz anyagi helyzetbe került, éljen a moratórium lehetőségével. Akinek viszont pénzügyi helyzete megengedi, az fizesse tovább a törlesztőrészleteket az eredeti kölcsönszerződés feltételei szerint, mert ezzel elkerülhető a moratóriumot követő időszakban a futamidő meghosszabbítása. Bízunk abban, hogy a járványhelyzet nem romlik drámaian, és emiatt a gazdaság a mostanihoz hasonlóan tud működni, így meglesz a feltétele annak, hogy minél többen ki tudjanak lépni a moratóriumból.

PC: Elemzői jóslatok szerint a kamatemelési ciklusnak még nincs vége, a várakozások szerint 2022-ben 2,1%-ig kúszhat fel az irányadó ráta. Mit gondol, hogyan hathat ez a lakossági hitelpiacra, véget érhet a bumm?

Nem számítunk a hitelkereslet csökkenésére. Ebben szerepet játszanak a támogatott hitelkonstrukciók, amelyek kedvező feltételekkel kínálnak kölcsönt. Ilyen a most indult zöld lakáshitel, a CSOK, de akár a babaváró, valamint az otthonfelújítási támogatás is. A támogatott hitelek pedig mérsékelhetik a piaci alapú kölcsönök kamatának növekedését. Azt is látni kell, hogy a magyar ingatlanpiacot a pandémia kevésbé érintette, mint más szektorokat, az újlakásépítések száma csúcson van, amit a kedvezményes áfa is támogat. Ráadásul további bővülésre is van még tér, ugyanis a hazai lakásállomány elavult, jóval több új ingatlan építésére lenne szükség.

PC: Az MNB lakáspiaci árindexe szerint 2015-től, párhuzamosan a családtámogatások megjelenésével, kilőttek a lakásárak. Mit gondol, a 2021. januárjától elérhető lakásfelújítási támogatás, illetve a 2021. október 4-től elérhető NHP Zöld Otthon Program (NHP ZOP) ezt a trendet erősíti majd a lakáspiacon? Nem fűtik túl az ingatlanpiacot az állami támogatások?

Kismértékben hatással vannak rá, de a magyar lakosság sokkal kevésbé van eladósodva, mint az Európai Unió átlaga, és mint a környező országokban élők, ezért bőven van tér a hitelezés bővítésére. És ahogy már említettem, az eddiginél is több új ingatlan építésére lenne szükség ahhoz, hogy a lakásállomány ne öregedjen, hogy emelkedjen a korszerű, energiahatékony ingatlanok aránya.

PC: Mennyire gyakori, hogy személyi hitelből újítanak fel lakásokat?

Tapasztalatunk szerint sokan választják lakásfelújításhoz bankunknál a személyi kölcsönt, ez az idén februárban indult Otthonfelújítási Programra is igaz. Sokan nem a jelzálogfedezetű kamattámogatott hitelt, hanem a fedezet nélkül is felvehető személyi kölcsönt igénylik a felújításhoz, illetve az utólagos állami támogatás előfinanszírozásához. Ezt mutatja az is, hogy a program indulás óta jelentősen megnőtt a személyi kölcsön igénylések száma, és emelkedett az átlagosan felvett hitelösszeg is.

PC: Kinek érdemes felvennie a zöld hitelt, milyen hitelcélokra lehet jó?

Az NHP Zöld Otthon Programban a kereskedelmi bankok, így a Takarékbank is, kedvező feltételek kínálnak hitelt energiahatékony, új lakóingatlan vásárlására vagy építésére, legfeljebb 70 millió forintig, maximum 25 éves futamidőre. A jegybank által maximált 2,5 százalékos, végig fix kamatú kölcsön kedvezőbb a piaci alapú hiteleknél, ezért annak, aki hitelt venne föl új, energiatakarékos ingatlanához, és megfelel a feltételeknek, akkor érdemes a kölcsön kiválasztásánál ezt a terméket is figyelembe venni. A feltételek azonban szigorúak. Az ingatlannak legalább „BB” energetikai besorolásúnak kell lennie, az adós tulajdonába kell kerülnie a lakásnak, és legalább tíz évig életvitelszerűen benne kell laknia. Ha valaki CSOK-hitelt is felvesz a kölcsön mellé, a kettő összege limitált 70 millió forintban. Fontos azt is tudni, hogy ha valaki építkezik, akkor a kölcsönösszeg legfeljebb fele fordítható a telek megvételére, és a telekvásárlását követő egy éven belül be kell nyújtani az építési engedélyt vagy az egyszerű bejelentés tényét a bankhoz.

PC: Várhatóan mekkora népszerűsége lesz a zöld hitelnek? A többi hitelfajtára mennyivel fog csökkenni az igény?

Nagy a várakozás a termékkel kapcsolatban, arra számítunk, hogy jelentős számban tudjuk majd értékesíteni, már csak azért is, mert az ország legnagyobb fiókhálózatát tartjuk fenn. Várakozásaink szerint a jelzáloghitel felvételt tervező ügyfelek között ez az új termék lesz az egyik legnépszerűbb.

PC: Milyen hitelt lehet, milyet érdemes felvenni lakásépítésre, vásárlásra, illetve felújításra?

Ingatlan építéséhez vagy vásárlásához, illetve alaposabb felújításhoz jelzáloghiteleket lehet igényelni, ezek között vannak kamattámogatott és piaci alapú kölcsönök is. A kamattámogatott, mint például a zöld hitel vagy a CSOK, kedvezőbb feltételekkel igényelhető, de korlátozott lehet a jogosultsági kör, az összeg és a hitelcél is. Ezért gyakran előfordul, hogy ügyfeleink a támogatott konstrukciókat a Takarékbank piaci hiteleivel egészítik ki, mert mindkét kölcsönre szükségük van a kiválasztott ingatlan megvásárlásához. Felújítás esetén, amennyiben a beruházás jelentősebb összeget emészt fel, akkor szintén valamilyen jelzáloghitel a megoldás, de ha kisebb, maximum néhány milliós tételről van szó, akkor a személyi kölcsön is opció, mert ugyan magasabb a kamat, de egyrészt egyszerűbb és gyorsabb az igénylés, másrészt kevesebb a járulékos költség, például a közjegyzői, az ügyvédi, az értékbecslői díj.

PC: A Takarékbanknál az elmúlt években nem volt jellemző a termékekhez kapcsolódó díjak éves aktualizálása. Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy az infláció megugrásával tervezi-e a Takarékbank az indexálást 2022 áprilisáig?

Folyamatosan vizsgáljuk termékcsoportonként, hogy szükség van-e a lépésre. 2021-ben a KSH által közzétett, 2020-as éves fogyasztói árindex mértékével, 3,3 százalékkal megemeljük a Takarékbank értékesíthető, lakossági bankszámlái terhére végrehajtott egyes fizetési megbízások, a bankkártyák és az elektronikus szolgáltatások után felszámított egyes díj-, és jutaléktételeit, idén december 15.-ei hatállyal.