Szédeleg a forint az újabb negatív GDP-adatok után: ez már mindig így marad?

Azzal, hogy a harmadik negyedéves GDP-adatok is csökkenést mutattak, Magyarország ismét technikai recesszióba került. Török Zoltán, a Raiffeisen vezető elemzője a Pénzcentrumnak azt mondta, hogy az ipar mellett a mezőgazdaság is tehet a rossz eredményről, és nem várható az sem, hogy a forint árfolyama kilábal a rettenetes zuhanásból az euróval szemben. De mi lesz így a magyar gazdasággal, ha az előjelek ilyen rosszak?

Ismét technikai recesszióba került Magyarország, miután a harmadik negyedéves adatok is csökkenést mutattak - erről lapunk is beszámolt ma reggel. A bruttó hazai termék volumene 2024 III. negyedévében a nyers adatok szerint 0,8, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,7%-kal alulmúlta az előző év azonos időszaki értéket.

A hírre a forint árfolyama is folytatta a mélyrepülést, reggel már a 406-os szinten is járt az euróval szemben. Elemzőt kérdeztünk arról, mi okozhatta a technikai recessziót, meddig tart még a forint mélyrepülése, és utóbbinak mi lenne a jobb a nemsokára következő amerikai elnökválasztáson.

Technikai recesszió jött, és a forint is szédeleg

Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint – a gazdaság teljesítménye 0,7%-kal csökkent a harmadik negyedévben. Az első három negyedévben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 0,6, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,7%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

Eközben a forint árfolyama sem tud magához térni, és ezen természetesen a negatív GDP-adat sem segített. Ma reggel már 406 forint felett is járt az euró árfolyama, vagyis nem tűnik úgy, hogy elindul lefelé az euró árfolyama. A lapunk által megkérdezett szakértő szerint nem is várható, hogy ebben az évben ebben javulás lesz.

A forint árfolyama október 1-je óta. fotó: Pénzcentrum árfolyamoldal

Nem tér már magához a forintárfolyam?

Török Zoltán, a Raiffeisen vezető elemzője a Pénzcentrumnak azt mondta: a GDP negatív adatait leginkább három tényező indikálta, és ebből egyre nem is nagyon lehetett számítani.

A negatív meglepetést leginkább az okozta, hogy nem kizárólag az építőipar tovább tartó negatív eredménye, hanem a mezőgazdaság gyenge teljesítménye is alaposan hozzájárult az adathoz. Erre az elemzők nem is számíthattak, hisz amíg az ipari teljesítményről folyamatosan állnak rendelkezésre teljesítményadatok, a mezőgazdaság esetén ilyenről nincsen szó. Ezek mellett a szolgáltatóipar is gyengélkedik, ezek együtt pedig már könnyen "lehúzhatták" a GDP-t

- fogalmazott a Raiffeisen vezető elemzője. A forintról azt mondta: némi meglepetést okozott elemzői körökben, hogy a forint sokkal hamarabb bennragadt a 400-410 közötti árfolyamsávban.

A mi elemzésünk, előrejelzésünk úgy szólt, hogy a jövő év elején érheti el a forint ezt a szintet, de úgy tűnik, hogy ennél ez jóval hamarabb bekövetkezett. Természetesen a technikai recesszió sem tesz jót, és semmilyen olyan körülmény nem látszik jelenleg, amely az erősödésre adnak bámilyen reményt

- mondta Török Zoltán. Hozzátette, hogy a forint árfolymára vár még egy esemény szűk egy hét múlva: nem mindegy ugyanis, hogy ki győz az amerikai elnökválasztáson.

Nem állítjuk azt, hogy Kamala Harris választási győzelme mentené meg a forintot, hiszen ha ő nyer, a bizonytalansági tényezők akkor is megvannak. Azt azonban már elég pontosan lehet tudni, hogy Donald Trump milyen védővámokkal fenyegetőzik, és milyen fordulat várható az amerikai külpolitikában az ő győzelme esetén, még akkor is, ha januárig nem iktatják be. Összességében erről azt tudom mondani, hogy Trump győzelme biztosan rosszabb helyzetbe hozná a forintárfolyamot

- zárta gondolatait Török Zoltán.

Nem jó a helyzet, de nem kell elkeseredni sem

Az MBH Elemzési Centruma is reagált a negatív hírekre a GDP-vel kapcsolatban. Mint elemzésükben írják: az adatok alulmúlták a várakozásokat, ez pedig veszélybe sodorta a GDP-bővülésre vonatkozó jóslatokat.

A várakozásunktól elmaradó második negyedéves GDP adatközlés után az idei évre várt 1,6%-os növekedési prognózisunkat jelentős lefelé mutató kockázatok övezik. A GDP bővülése valószínűleg az 1%-hoz lehet közelebb, és arra is mutatkozik valós esély, hogy az 1%-ot nem fogja végül elérni. A mai adatközlés alapján az valószínűsíthető, hogy az iparból és építőiparból várhatóan szeptemberre is gyenge számok jönnek. Az európai ipar lassú helyreállása kiváltképp érinti a kivitelre termelő vállalatokat, ahol az ipari kapacitáskihasználtság alacsony szintje is korlátozza a vállalati fejlesztéseket és beruházásokat. A mezőgazdaság esetében a bázishatás és az időjárás szerepe lehetett meghatározó

- írta az MBH Elemzési Centruma. Hozzátették, hogy a GDP összetevőiben azért még maradt olyan szegmens, amely életjeleket mutat.

Augusztusban életjelet mutatott a kiskereskedelem, a havi alapú stagnálás megtört, és ismét a 2021-es szint fölé került a forgalom volumene. Bár a mai GDP adat alapján nem kizárható, hogy a szeptemberi (még nem ismert) kiskereskedelmi volumenről gyenge adatokat fog jelenteni a KSH, a következő negyedévekben továbbra is arra számítunk, hogy a kiskereskedelmi forgalom, és így a fogyasztás, emelkedő pályán maradhat, némileg gyorsulhat. A lakosság megtakarításainak fokozatos visszaépülésével a háztartások óvatossági motívuma oldódhat, amely a fogyasztás további élénküléséhez vezethet. Az idei évi gazdasági növekedést a hazai fogyasztás bővülése támogatja, amelyet a reálbérek emelkedése, a növekvő foglalkoztatás és az infláció mérséklődése ösztönzi

- tették még hozzá az MBH-nál.