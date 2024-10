Szinte sosem téved: ezt jósolja a világ egyik legpontosabb közgazdásza a Trump-Harris csatáról

Christophe Barraud, akit a "világ legpontosabb közgazdászaként" emlegetnek, Donald Trump győzelmét és a Republikánus Párt átfogó sikerét jósolja a 2024-es amerikai elnökválasztáson. A neves szakember előrejelzését fogadási esélyek, közvélemény-kutatási elemzések és pénzügyi piaci jelzések alapján készítette el - közölte az NDTV.

Christophe Barraud, aki a Market Securities Monaco vezető közgazdásza és stratégája, az elmúlt 12 évből 11-ben vezette a Bloomberg gazdasági előrejelzési rangsorát. A szakember közösségi média oldalán így fogalmazott: "A különböző mérőszámokat, például a fogadási piacokat, a közvélemény-kutatásokat, a választási modellezők előrejelzéseit, a pénzügyi piacokat vizsgálva, a jelenlegi állás szerint a legvalószínűbb eredmények a következők: Trump győzelme, GOP tiszta söprés."

A közgazdász szerint a Republikánus Párt valószínűleg átveszi az irányítást a szenátus felett, míg a képviselőházban szorosabb lehet a verseny, de ott van a republikánusok felé billen a mérleg. Barraud egy interjúban kifejtette, hogy egy Trump-elnökség republikánus irányítású Kongresszussal kombinálva átmeneti gazdasági fellendülést eredményezhet. Előrejelzése szerint a GDP növekedése 2025-re 2,1 és 2,3 százalék közé tehető.

A szakértő ugyanakkor figyelmeztetett a lehetséges hosszú távú problémákra is. Véleménye szerint a jelentős adócsökkentések növekvő szövetségi hiányhoz vezethetnek, ha nem ellensúlyozzák azokat más bevételi források. Barraud azt is előrevetítette, hogy Trump győzelme esetén a 10 éves kincstárjegy hozama rövid időn belül 4,5 százalékra ugorhat, és később akár az 5 százalékot is elérheti.

A közgazdász szerint a választások kimenetelétől függetlenül a gazdaság rövid távon továbbra is jól teljesíthet. Megjegyezte azonban, hogy egy megosztott kongresszus valószínűleg megakasztaná Trump számos javasolt belpolitikáját, és a vámokra helyezné a hangsúlyt, ami hosszú távon lassíthatja az amerikai és a globális gazdasági növekedést.

Érdemes megemlíteni, hogy más neves elemzők is közzétették előrejelzéseiket. Nate Silver statisztikus, aki öt amerikai elnökválasztást jósolt meg sikeresen, szintén Trump esetleges győzelmét jelezte egy Kamala Harris elleni szoros versenyben. Ezzel szemben Allan Lichtman, akit az amerikai választások "Nostradamusaként" emlegetnek, Kamala Harris győzelmét valószínűsíti a saját előrejelzési modellje alapján.

Címlapfotó: Allison Dinner, MTI/MTVA