Beválni látszik az új eÁfa rendszer: nő a felhasználók száma, nézzük mit mutatnak a számok

Az általános forgalmi adóval kapcsolatban 2024 talán legizgalmasabb és legfontosabb újdonsága az adóhatóság eÁfa rendszerének elindulása volt. Az adóhatóság új korszakot nyitott a bevallási kötelezettségek teljesítése terén a rendszer januári bevezetésével és elérhetővé tételével. Legutóbbi online előadásunkon Horváth Tibor, a NAV Központi Irányítás, Ellenőrzési Főosztály, főosztályvezetője volt a vendégünk, akivel arra kerestük a választ, hogy az elmúlt háromnegyedév fényében hol tart most a NAV eÁfa rendszere, mik az adózói tapasztalatok a rendszert illetően, illetve milyen újítások, fejlesztések várhatók a közeljövőben.

Az eÁfával kapcsolatos jogszabályok idén január 1-jétől hatályosak és első alkalommal 2024.február 1-jétől nyílt lehetősége az adózóknak arra, hogy az eÁfa rendszeren keresztül – a webes felületen, vagy az ún. M2M gép-gép kapcsolattal (a továbbiakban: M2M) – nyújtsák be az áfa bevallásaikat. Mivel egyelőre még korlátozottan állnak rendelkezésre a piacon gépi interfészes megoldások – amelyek szükségesek az M2M rendszer használatához – ezért az adózók az elmúlt hónapokban elsősorban a webes felületen keresztül próbáltak ismerkedni az eÁfával és tesztelték annak működését.

„Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a webes felületen keresztül elérhető eÁfa célközönsége alapvetően a mikro és kisvállalkozások. Így a nagy volumenű, komplex ügyletekkel és speciális igényekkel rendelkező adózók számára a gépi megoldás, az M2M alapú eÁfa rendszer ajánlott és számukra ez jelenthetne igazi áttörést a bevalláskészítés során. Az elmúlt hónapok tapasztalatai azt mutatják, hogy számos nagyvállalkozás próbálta ki a webes felületet, és fogalmazott meg építő jellegű visszajelzéseket az adóhivatal felé. Ugyanakkor számukra a webes felület nem tekinthető reális alternatívának a gép-gép kapcsolattal szemben, tehát az eÁFA előnyeinek kihasználásához az M2M rendszer elengedhetetlen” – mondta Horváth Tibor, a NAV Központi Irányítás, Ellenőrzési Főosztály, főosztályvezetője.

Az eÁfa rendszer fejlesztései megvalósultak, annak érdekében, hogy valamennyi adózói igényt ki tudja elégíteni. A legutóbbi fejlesztés az önellenőrzési lehetőség beépítésére irányult, ami július 1-jétől mind a webes, mind az M2M eÁfa rendszerben elérhető.

Ezek a fejlesztések egyre több adózó kedvét hozhatják meg ahhoz, hogy kipróbálják és hosszú távon is használják az eÁfát. Hiszen az önellenőrzés elérhetővé válásával, most már az áfa-bevallás valamennyi formája ÁNYK nyomtatvány nélkül is teljeskörűen elkészíthető

– tette hozzá Fábián Dorottya, a Deloitte adóosztályának partnere. Az elmúlt időszak adózói visszajelzései is azt mutatták, hogy az önellenőrzés beépítése egy fontos mérföldkő volt, hiszen sokan kivártak a rendszer használatával mindaddig, amíg ez a funkció nem vált elérhetővé. „Az önellenőrzési funkció júliusi elindulása óta jól láthatóan folyamatosan egyre többen használják a rendszert, folyamatos növekedés tapasztalható az így beküldött eÁfa bevallások számában is. A jövőbeni újítások is elősegíthetik a rendszer népszerűségének további növekedését, hiszen már fejlesztés alatt van az A60-as nyomtatvány, azaz a Közösségi Összesítő Nyilatkozat beadásának lehetősége az eÁfa rendszerben. Továbbá, jövő évtől képes lesz a rendszer a csoportos áfa alanyok, valamint a jogelőd-jogutód kapcsolatot érintő tranzakciók kezelésére is” – mondta Horváth Tibor, a NAV Központi Irányítás, Ellenőrzési Főosztály, főosztályvezetője.

Jelenleg opcionális a rendszer használata és még az ismerkedés fázisában vannak az adózók. Az viszont már jól látható, hogy az ÁNYK rendszer egyre kevésbé felel meg a modern kor kihívásainak és annak fejlesztése helyett a jövőbeni fejlődési irány várhatóan az eÁfa rendszer kötelezővé válása lehet, amelynek sikere esetén hasonló XML alapú bevallások terjedhetnek el más adónemek tekintetében is.

A kötelezővé váláshoz azonban elengedhetetlen, hogy az eÁfa rendszer teljeskörűen képes legyen kiszolgálni az áfával kapcsolatos adózói igényeket, továbbá rendelkezésre álljanak a technikai feltételek is a gépi interfészes M2M eÁfa bevallások elkészítésére. Bíztató ugyanakkor, hogy a piaci szereplők és az adózók is egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a rendszer iránt.