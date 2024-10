Újabb csavar a visszaváltós palack botrányban: rengeteg embert érint

Az Országos Rendőr-főkapitányság guberálással kapcsolatban kiadott közleményében azt írja, hogy célja nem a szegénység büntetése. Az Utcajogász véleménye szerint ez azonban korántsem elégséges megoldás.

Az elmúlt időszakban egyre nagyobb sajtófigyelmet kapott az a téma, ami szerint a szabálysértési törvény és a hulladéktörvény alapján hatezer-ötszáztól hatvanötezer forintig büntethetők azok, akik ötven forintért visszaváltható palackokat gyűjtenek a szemeteskukákból. A helyszíni bírság meg nem fizetése esetén a büntetés akár elzárásra is változtatható. A Pénzcentrumon tegnap azt is megírtuk, hogy hamarosan hajléktalanszállókon is helyezhet majd el a MOHU visszaváltós automatákat.

A törvény szerint az, hogy valaki szabálysértést vagy bűncselekményt követ el ebben az esetben az általa gyűjtött csomagolások összértékétől függ: ötvenezer forint alatt szabálysértésnek, efölött pedig bűncselekménynek, konkrétan lopásnak számít, mert a hulladéktörvény szerint a hulladék az azt kezelő cégek tulajdonába kerül a gyűjtőedénybe helyezés pillanatától fogva.

A guberálás büntetése alkotmányosan nem igazolható. Ezt támasztja alá az Alkotmánybíróság 2011-ben született döntése, ami szerint a "guberálás többnyire egzisztenciális kényszerűségből következő emberi cselekvés. A szemétben és hulladékban hasznosítható holmit keresők ugyanis az esetek túlnyomó többségében nem szabad választásuk eredményeképpen guberálnak, hanem azért, mert nincs más választásuk, vagy nem látnak más választást. (...) guberálásra kényszerülő, jellemzően a megélhetési minimumhoz szükséges javakat nélkülöző, nyomorúságos helyzetben lévő ember az összes többi, emberi minőségéhez kapcsolódó jogával sem tud élni. A rászorultakról való gondoskodás (...) az állam kötelessége. Ennek során a közösséghez tartozók számára az emberhez méltó léthez szükséges minimális feltételeket biztosítani kell, elsősorban persze a szociális ellátórendszer működtetésével és szociális támogatás nyújtásával, amelyhez civil szociális intézmények is társulhatnak." (176/2011. (XII. 29.) AB határozat)

A médiában megjelenő hírre az Országos Rendőr-főkapitányság közleményben reagált, amelyben a következőket írta:

a rendőrség minden esetben szem előtt tartja, hogy melyek a törvényi szabályozás mögött húzódó valós társadalmi érdekek. Éppen ezért pusztán az, hogy ha valaki mások által elhagyott, eldobott visszaváltható palackokat gyűjt, nem ad okot rendőri intézkedésre. Utóbbival csak annak kell számolnia, aki mindezt nem a társadalmi együttélés szabályai szerint teszi: aki kiborítja a kuka tartalmát, megrongálja a tárolót, a lakóközösséget zavarva, hangoskodva, megbotránkoztató módon viselkedik.

Az Utcajogász véleménye szerint jogállami megoldás csak a jogszabály módosítása lehetne. A jogszabályok kötelező erejével szemben az ORFK közleményének, bár üdvözlendő a hozzáállás, nincs kötelező ereje, így nem jelent garanciát arra, hogy az egyedi esetekben eljáró rendőrök nem fogják alkalmazni a szabályt. Ebben a tekintetben fontos az is, hogy annak mérlegelése, hogy egy adott cselekmény veszélyes-e a társadalomra nem az eljáró rendőr, hanem elsősorban a bíróság jogköre.

Mindebből látszik, hogy tiszta helyzet kizárólag a jogszabály módosításával teremthető. Másrészt fontos lenne a háttérben meghúzódó társadalmi probléma megoldása, hogy senki se kényszerüljön arra, hogy a minimális megélhetéséhez szükséges forrásokat kukázással kelljen előteremtenie. Ennek megoldása érdekében a szociális támogatások rendszerét lenne szükséges átalakítani.

Például a gyermekek után járó családi pótlékot és az állami ellátások alapjául szolgáló öregségi nyugdíjminimumot (jelenleg: szociális vetítési alap, összege: 28.500 forint) a kormány 2008 óta nem emelte, miközben a megélhetés költségei jelentősen növekedtek. A szegénység kriminalizálása, elrejtése helyett annak enyhítésére, megszüntetése iránti intézkedésekre lenne szükség.