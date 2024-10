Kiderült, ennyit ér valójában Magyarország aranytartaléka: meddig működne el belőle az állam?

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

A héten újabb 15,5 tonnával, 110 tonnára emelkedett Magyarország aranytartaléka a Magyar Nemzeti Bank bejelentése szerint. Kiszámoltuk, forintosítva mennyit is érne most a világpiacon a hazai aranytartalék, emellett megnéztük, hogy az összeg hogyan aránylik az államadóssághoz, vagy az ország működési költségeihez - utóbbiról kiderült, hogy Magyarország nagyon drágán oldja meg GDP-arányosan. Azt is összeszedtük, hogyan is áll a magyar aranytartlék a világranglistán.

A Magyar Nemzeti Bank az aranytartalék 94,5 tonnáról 110 tonnára történő emeléséről döntött - jelentette be a jegybank hétfőn. Ez egy átlagembernek nem sokat mond, ezért cikkünkben végigvesszük többek között azt, mennyit is ér Magyarország aranytartaléka, és mire menne vele a nemzetgazdaság. Azt is megnézzük, hogy hogyan áll Magyarország a tartalékolók rangsorában az emelés után. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! De mielőtt belevágnánk, beszéljünk egy kicsit általánosságban az aranytartalékról: az arany, mint eszköz azért fontos, mert megbízható és stabil értéktároló, különösen gazdasági válságok, infláció vagy valutaválság idején. Az arany nem függ egyetlen ország politikai vagy gazdasági rendszereitől, ezért a központi bankok és kormányok biztonsági eszközként használják tartalékaik diverzifikálására. Az arany független az országok valutáinak értékingadozásától, így biztosítja, hogy az országok pénzügyi rendszere ellenállóbb legyen a piaci kilengésekkel szemben. Emellett az arany likvid eszközként is szolgál, amelyet válsághelyzetekben könnyen használható a nemzetközi kereskedelemben és fizetésekben. Mondhatni az arany egyfajta pénzügyi biztonsági hálót jelent a globális gazdasági rendszerben. Mennyit ér most Magyarország aranytartaléka? Ahhoz, hogy megtudjuk, mennyit ér Magyarország aranytartaléka, előbb egy kicsit váltogatnunk kell a mértékegységeket. Az aranyat a világpiacon unciában mérik, egy uncia pedig 28,3495 gramm, így kiszámolható, hogy egy kilogramm kerekítve 35,274 uncia, egy tonna pedig 35 274 uncia. Na, ebből van nekünk 110 egység, azaz 3 880 140 unciányi. Egy uncia arany a cikk írásakor 2648 dollár a világpiacon. Azaz a magyar aranytartalék 10 274 610 720 dollárt (10 milliárd 274 millió 610 ezer 720 dollárt) érne, ha most értékesítenek. Forintra váltva mindez (1 USD = 356 HUF) 3 657 761 416 320 forintot jelent, azaz amennyiben most dobnák piacra, több mint 3 650 milliárd forintot kapna érte az MNB. A jegybank most 15,5 tonnát vásárolt, azt nem tudni mennyiért, így maradjunk a fenti piaci árfolyamnál. Az előbbi képlet alapján ennyi aranyért 1 milliárd 447 millió dollárt, azaz 515 milliárd 411 millió forinot adtak ki, ha az előbbi dollár-árfolyammal kalkulálunk. Mire elég ez? Hogy kiderüljön, mire elég ez a 3 650 milliárd forint megnéztük első körben az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) adatbázisát, amely szerint Magyarország forintadóssága augusztus 31-én összesen több mint 39 274 milliárd forint volt, azaz az aranytartalék értéke ennek kevesebb mint a tizede.

Csak piaci értékesítésű állampapírokban 38 387 milliárd forint áll.

Csak piaci értékesítésű állampapírokban 38 387 milliárd forint áll.

Az ország devizaadóssága 15 946 milliárd forint, ennek kicsit több mint a negyedét lehetne kifizetni az aranytartalékokból, ha bajba kerülne az ország. És meddig működhet ebből a magyar állam? Erről friss összesítések nem állnak rendelkezésre, de az Eurostat adatai szerint a magyar állam 2017 óta nagyjából a GDP 8 százalékát fordította az alapvető közszolgáltatások finanszírozására - a legutóbbi, 2022-es adat 8,2 százalékos volt. Ezzel egyébként ezen a területen a magyar állam működött a második legdrágábban az EU-ban, csak Olaszország előzte meg, ahol 8,6 százalék ment el erre. Az uniós átlag 5,9 százalék, az eurózónában minderre a GDP 6,1 százalékát fordítják. De például Magyarország arányaiban drágábban oldja meg a közszolgáltatásokat, mint Dánia - 5,8%

Ausztria - 5,7%

Luxemburg - 4,8%

Svájc - 4,2%

Hollandia - 3,7%

Norvégia - 3,5%. Ezt a mellékszálat lezárva és visszatérve az ország működésére: a magyar GDP 2022-ben összességében bruttó 65 951 746 000 000 forint volt, azaz majdnem 66 ezer milliárd forint, amelynek a 8 százaléka kb. 5 400 milliárd forint. A 2023-as GDP-volumen 75 ezer milliárd forint volt, maradjunk annál, hogy az állam tartani tudja az utóbbi évek 8 százalék körüli értékét, így pedig az alapvető közszolgáltatásokra kb. 6000 milliárd forint mehetett el egész évben. Azaz, ha tényleg beüt az apokalipszis, akkor is hozzávetőleg több mint fél évig működhetnének a mostani aranytartalékból Magyarország alapvető közszolgáltatásai - jó, mondjuk más nem. 2022-ben a magyar állam a GDP 48,8 százalékát fordította a működésre, számoljunk átlagosan durván 50 százalékkal az utóbbi évek alapján. A tavalyi GDP-adatok alapján így kb. 37 500 milliárd forintból működhetett a magyar állam, azaz havi 3 125 milliárdba került működtetni az országot. A mostani aranytartalék így kicsit több mint 1 hónapig vinné el az országot, ha tényleg minden kötél szakad és a magyar állam hirtelen mindent, de tényleg mindent elveszít. Így állunk világviszonylatban Az viszont teljesen biztos, hogy aranytartalék tekintetében Magyarország messze van a világelittől. A tradingeconomics.com összesítése szerint ugyanis a mi "kis" 110 tonna aranyunkat a legnagyobbak a körmük alól szokták kikaparni, vagy egy páncélterem sarkában véletlen megtalálni. A top 10 aranytartalék a világon: Egyesült Államok 8133 tonna Németország 3352 tonna Olaszország 2452 tonna Franciaország 2437 tonna Oroszország 2336 tonna Kína 2264 tonna Svájc 1040 tonna Japán 846 tonna India 841 tonna Hollandia 612 tonna A mostani 110 tonnánkkal olyan országok közelében vagyunk a ranglistán, mint Görögország (114 tonna),

Svédország (126 tonna),

de Romániának sincs sokkal kevesebb aranya (104 tonna).

Viszont Dél-Koreának is ugyanennyi van,

sőt, a dúsgazdag olajállamnak, Katarnak csak 106 tonnányi áll a trezorban.

Finnország "csak" 49 tonnán ül,

Szerbiában 40,7 tonna a tartalék,

Bulgáriában sem sokkal több,

Csehország pedig 41-et tart,

a szlovák jegybankban 31,7 tonna aranyat őriznek,

a háborús Ukrajnában 27-et.

Sőt, Szlovéniának mindösszesen 3,1 tonna az aranytartaléka,

de a luxemburgi jegybank is csak 2,2 tonnányit őriz.

Ausztriában 280 tonna az aranytartalék,

Lengyelország még ennél is többet, 377 tonnát tart. Azt már az MNB jegyzi meg, hogy régiós jegybankok mezőnyében az aranytartalék növelésével Magyarország egy főre jutó aranytartaléka 0,32 unciáról 0,37 unciára emelkedik, így a kelet-közép-európai régióban jelenleg hazánk rendelkezik a legmagasabb egy főre jutó aranytartalékkal.

Címlapkép: Getty Images

