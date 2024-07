Megnyílt a 200 ezredik ügyfélszámla a Gránit Banknál (x)

A szektorátlagot meghaladó ütemben nő a számlák száma a Gránit Banknál, a napokban megnyílt a 200 ezredik ügyfélszámla is. Míg az MNB adatai szerint 2024 első negyedévében mindössze 0,1 százalékkal nőtt a bankszámlák száma a magyar bankszektorban, ugyanezen időszak alatt a Gránit Banknál 19.1 százalékos volt a növekedés. A bank piaci térnyerése így tovább folytatódott azt követően, hogy 2023-ban már minden ötödik lakossági bankszámla a Gránit Banknál nyílt. Az új számlát nyitó ügyfelek - a bank felmérése szerint - a modern és egyszerűen használható mobilbanki funkciók, a fintech megoldásokkal versengő innovációk és a versenyképes költségek miatt választják a Gránit Bankot.

A Gránit Bank felmérése szerint a mindennapi bankolást segítő, kényelmesen és egyszerűen használható modern mobilbanki megoldások mellett a szolgáltatások versenyképes árazása is fontos szerepet tölt be a számlanyitások gyors ütemű emelkedésében. A középárfolyamon való, költségek nélküli mobilbanki devizaváltás tavaly novemberi bevezetését követő hónapban több devizaszámla nyílt, mint előtte egész évben, és ez a dinamika folytatódott idén is.

Ugyanez elmondható a Gránit eBank mobilbanki app-ban tavaly élesített díjmentes állampapírvásárlásról és a hozzá kapcsolt díjmentes értékpapírszámla-nyitásról is, ami szintén hozzájárult az új számlanyitások felfutásához.

A néhány kattintással, mobilban végrehajtható műveleteknek köszönhetően 2024 első felében minden hetedik számlanyitás devizaszámla volt és közel másfélszer több értékpapírszámla nyílik havonta, mint egy évvel korábban



– mondta Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője, hozzátéve, hogy ezek az eredmények is igazolják, az ügyfelek bankválasztásában a mobilon elvégezhető gyors és kényelmes műveleteknek meghatározó szerepe van. „Az ügyfélszerzésért folyó erős versenyben idén további, magas ügyfélélményt nyújtó, a digitális bankolást teljessé tevő innovációkkal kívánunk helyt állni” – emelte ki a vezérigazgató-helyettes.

Az új ügyfélszámlák között egyre nagyobb arányt képviselnek a diákszámlák és a diákhitel számlák is. Diákszámlából az első félévben az egész évre tervezett számla volumen háromszorosa nyílt meg. A 200 ezredik ügyfélszámlát is egy diáklány nyitotta, akit ajándékcsomaggal lepett meg a Gránit Bank.

Forrás: Gránit Bank

A bank által bevezetett Fair Pay megoldás is jelentős mértékben hozzájárult a diákszámlák gyors növekedéséhez, amelyet jelenleg hat egyetem (Szegedi Tudományegyetem, Miskolci Egyetem, Széchenyi István Egyetem, Óbudai Egyetem, Gábor Dénes Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem) hallgatói tudnak igénybe venni.

A vállalati számlanyitások is jó ütemben nőnek, többek között az előző év végén bevezetett online számlanyitásnak köszönhetően,



amelynek keretében a Gránit Banknál vált először elérhetővé a mérettől, szervezeti formától és céget jegyzők számától független, korlátozásmentes, fiókbeli sorban állás nélküli vállalati számlanyitás.

(x)

Címlapkép forrása: Portfolio