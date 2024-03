Gyűlnek a viharfellegek a világ fölött: a 2008-as válság után most megjósolták a 2024-est is?

David Rosenberg, sztárközgazdász, továbbra is fenntartja álláspontját a tőzsdei buborékról, hangsúlyozva az S&P 500 túlértékeltségét és előrejelzi a piaci korrekció elkerülhetetlenségét. Mindeközben kiemeli a részvények jelenlegi értékelési szintjeinek feszültségét és a piaci momentumok rövid távú erejét - számolt be a Business Insider.

David Rosenberg, a Merrill Lynch korábbi közgazdásza, aki hírneve jórészét a 2008-as recesszió előrejelzésével szerezte, továbbra is fenntartja álláspontját a jelenlegi tőzsdei buborékról. A Rosenberg Research égisze alatt megjelent írásában kifejtette, hogy az S&P 500 index túlértékelt, és előbb-utóbb bekövetkezik majd a piaci korrekció. Rosenberg szerint bár a jelenlegi piaci értékelések nem érik el az 1999-2000-es dotcom buborék szintjét, mégis magasabbak, mint korábbi piaci csúcsok idején.

Rosenberg hangsúlyozza a tőke és pénzáramlás megőrzésének fontosságát, ezért diverzifikációt ajánl. Úgy véli, hogy bár a momentumvezérelt piacok rövid távon erősnek tűnhetnek, hosszú távon mindig a fundamentumok döntenek. Ezt alátámasztandó saját fejlesztésű amerikai részvénymodelljét hozza fel példaként, ami jelenleg rendkívüli medvés jeleket mutat.

A piac gyengeségét három technikai mutatóval is alátámasztja: az S&P 500 teljesítménye a Dow Transports indexhez képest; az S&P 500 teljesítménye a HYG/TLT arányhoz képest; valamint az S&P 500 technológiai szektorának teljesítménye az egész indexhez viszonyítva. Ezek szerinte arra utalnak, hogy bár néhány nagy név húzza felfelé az indexeket, ez nem jelenti az egész piac egészségét.

Gyűlnek a felhők

Míg sokan optimisták maradtak a munkaerőpiac rugalmassága, az infláció mérséklődése miatt, valamint az AI iránti lelkesedés végett, addig más elemzők is osztják Rosenberg aggodalmait. Michael Hartnett és Jeremy Grantham is figyelmeztetnek egy lehetséges buborékra és annak kipukkanására. Paul Dietrich szerint akár 49%-os esélye is lehet ennek.

Carol Schleif szerint bár jelenleg bika trendben vagyunk, egy rövid távú korrekció lehetőségét sem zárhatjuk ki. Az elkövetkezendő időszakban kiderül, hogy Rosenberg és más pesszimisták előrejelzése beigazolódik-e. Az elmúlt időszakban tapasztalt jelentős emelkedés után sokan várnak visszaesést.