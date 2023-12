Teljesen átalakul a magyar kormányzat: itt a hivatalos rendelet, ezek a változások élesednek

Tegnap jelent meg a Magyar Közlöny, amiben több kormányfői határozat is szerepel, ami a személyi változtatásokat érinti.

Megjelent a Magyar Közlöny, amivel nemcsak a falusi csok-ról szóló változások élesedtek, hanem több kormányfői határozat is, amelyek személyi változásokat vonnak maguk után. Ilyen, hogy Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára Gion Gábort, a Honvédelmi Minisztérium államtitkárát 2023. december 31-gyel felmentették megbízása alól.

Ezzel párhuzamosan dr. Kupecki Nórát, az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárát is felmentették, amivel egyidőben dr. Pilz Tamást tette meg a miniszterelnök a tárca helyettes államtitkárává.

De a Sándor-palotában is változások történtek, azon belül is az államfő hivatalának vezetésében. Ekler Gergelyt, aki eddig a hivatalvezetői pozíciót töltötte be 2023. december 31-ei hatállyal felmentették közös megegyezéssel. Ezzel egyidőben Novák Katalin visszavonta Schanda Tamás János kabinetfőnöki kinevezését, miután január 1-től ő lesz a Sándor-palota főigazgatója.