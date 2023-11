Újabb kínai óriáscég vetné meg a lábát Magyarországon: kivételesen nem akkumulátort fog gyártani

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Magyarországi leányvállalatával indítaná be üzletét Európában a fémlemezgyártó Beijing Wingain Machinery & Electronics Co. A hvg.hu szerint a kínai vállalat napelemekhez is fontos alkatrészeket gyárt és árusít, valamint vasúti menetdíjbeszedő berendezések és más automata vezérlőberendezésekkel is foglalkozik. A Wingain Európa Gépészeti és Kereskedelmi Kft. Magyarországon is gyártásra, valamint nagykereskedelmi árusításra készül, székhelyét a csongrádi ipari parkban jegyeztette be.

