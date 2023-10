Továbbra is szorult helyzetben a magyar gazdaság: a jövőkép egyre szomorúbb

A GKI korábban már 2023 elejétől 0,5 százalékos visszaesést jelzett előre idénre, és ezen szeptemberben sem változtatott, a 2024-es növekedési prognózisát ugyanakkor csökkentette.

A magyar gazdaságban az idei második negyedévben már negyedik negyedéve tartott a recesszió, ami az Európai Unióban (EU) rajtunk kívül csak Észtországban következett be. Az április elejétől június végéig tartó időszakban az EU-ban a magyar visszaesés volt a harmadik legjelentősebb (Észtország és Svédország után) – közölte a Gazdaságkutató Intézet (GKI). Várakozásuk szerint az idei harmadik negyedévben már véget érhet az előző negyedévhez viszonyított visszaesés, az előző év azonos időszakához képest azonban csak a negyedik negyedévben valószínű növekedés.

A gazdaságkutató már 2023 elejétől 0,5 százalékos visszaesést jelzett előre idénre, és ezen szeptemberben sem változtatott. A 2024-es növekedési prognózisát ugyanakkor a korábbi 2,5-ről lecsökkentette 2,2 százalékra. Ennek oka, hogy idén már nem várható, s jövőre is kérdéses érdemi összegű EU-transzferek beérkezése, ráadásul a kormányzat szeptemberben a beruházások újabb visszafogásáról döntött, majd továbbiakat is kilátásba helyezett. Továbbá az idei és jövő évi a költségvetés is kiigazításra szorul, az európai és ezen belül német és magyar konjunktúra pedig rosszabbnak látszik a korábban várnál. Egyben figyelmeztettek arra, hogy ha nem indul meg az EU-transzferek beáramlása, az ennél alacsonyabb növekedésnek is számottevő lesz az esélye.

