Európába is megérkezett az Amerikát letaroló új őrület

A jövő héten már az Euro Stoxx 50 indexre is lehet aznap lejáró opciókat kötni. Amerikában idén már nagy sikert arattak az aznapi opciók a derivatív piacokon.

Jövő hétfőtől kezdve a Deutsche Börse AG Eurex platformján az 50 legnagyobb európai tőzsdei cég árfolyamát követő Euro Stoxx 50 indexre is lehet majd aznap lejáró opciókat kötni – írja a napi.hu a Bloombergre hivatkozva. Az úgynevezett zéró napi opciókat (ODTE) tavaly vezették be Amerikában, és mostantól az európai befektetők is hasonló módon kereskedhetnek majd a vezető európai indexszel.

Amerikában hatalmas sikere volt a zéró napi opcióknak a derivatív termékek piacán, a lakossági és az intézményi befektetők részéről is hatalmas volt a kereslet irántuk. Sokan abban reménykednek, hogy az új kontraktusok Európában is hasonlóan sikeresek lesznek, és talán életet lehelhetnek az egyébként pangó derivatív kereskedésbe. Az európai részvényindexek ugyanis az elmúlt másfél évtizedben krónikusan alulteljesítik amerikai társaikat, ahogyan a kereskedési volumen is stagnál.

Az amerikai és az európai kereskedési volumen közötti különbséget jól érzékelteti, hogy az Euro Stoxx 50 opciók napi névleges kereskedési volumene az elmúlt hónapban átlagosan 45 milliárd dollár volt, míg az amerikai S&P 500-as indexé 1,3 billió (1300 milliárd) dollár.