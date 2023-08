Egyre népszerűbbek ezek a kriptovaluták: megégeti magát, aki ide teszi a pénzét 2023 második felében?

Júniusban a BlackRock dobása – az azonnali Bitcoin ETF iránt benyújtott kérelem – pörgette fel a Bitcoin és részben az Ethereum kereskedését - mindkettő árfolyamcsúcsot döntött ebben a hónapban. Ugyanakkor az altcoinok iránti kereslet a hatósági ellenőrzések miatt visszaesett, és az NFT-k iránt is lanyhult az érdeklődés az utóbbi időben. Júliusban az NFT-k szegmensében ugyanakkor folytatódott a visszaesés. A Bitcoin és az Ethereum árfolyama megnyugodott a júniusi rekordok után, a piacok az amerikai tőzsdefelügyelet döntéseire várnak. Az XRP-t fejlesztő Ripple ügyében már megszületett a bírósági döntés: az XRP-t a lakossági felhasználók szabadon vásárolhatják – meg is ugrott az ára. Ami még hatással volt a piacra: a kereskedést és sok már kriptopiaci tevékenységet is képesek automatizálni a Telegram botok, lényegesen megkönnyítve a kriptotőzsdék felhasználóinak és befektetőinek a dolgát. A kereslet is jócskán megnövekedett irántuk.

A fellendülés jeleit mutatta júniusban a kriptopiac, amelynek teljes kapitalizációja 3,3%-kal emelkedett ebben a hónapban. A tőkebeáramlás hátterében elsősorban a BTC iránti felfokozott érdeklődés állt, amit az váltott ki, hogy a világ legnagyobb vagyonkezelője, a BlackRock kérelmet nyújtott be azonnali Bitcoin Exchange-Traded Fund (ETF, tőzsdén kereskedett befektetési alap) létesítésére. A lépés nyomán a piacon derülátó hangulat uralkodott el, így a két meghatározó kriptovaluta, a BTC és az ETH áttörte a 30 000, illetve az 1900 dolláros lélektani határt. Ezzel szemben a hónap elején több altcointól is inkább megváltak tulajdonosaik, tartva az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) vizsgálatának következményeitől.

A 10 legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező érme havi árfolyama

A BTC és az ETH teljesített a legjobban júniusban. A befektetőket kellemes meglepetésként érte, hogy a BlackRock az Egyesült Államokban benyújtotta az azonnali Bitcoin ETF iránti kérelmét, amely több, hagyományos pénzügyi piacokon aktív (TradFi) intézményi befektetőt is hasonló lépésre ösztönzött. A kérelem benyújtása határozottan megerősítette a Bitcoin iránti bizalmat, és bizakodó légkört teremtett, hiszen azt az üzenetet közvetítette a piacok felé, hogy a Bitcoin a teljes pénzügyi szektorban elfogadottá válik, és egyre nagyobb teret nyer.

Több altcoin kereskedése azonban visszaesett júniusban, miután a SEC elkezdett intenzíven vizsgálódni utánuk. Az ellenőrzés kiterjedt többek között a SOL, az ADA valamint a MATIC altcoinokra, amelyeket végül ki is vontak több nagy tőzsdéről a hatóságok aggályaira hivatkozva.

Decentralitzált pénzügyek (DeFi)

A DeFi piacok kapitalizációja 44,2 milliárd dollárra esett vissza, miután a teljes zárolt érték (TVL) 7,7%-kal csökkent. A legkeresettebb blokkláncok TVL szerinti részesedése alapvetően nem változott: az Ethereum 57,4%-on, a tron 12,6%-on, a BNB Chain pedig 7,4%-on áll.

Blokkláncok TVL szerinti részesedése

Az Ethereum TVL-je 26 milliárd dollárra szűkült a szabályok szigorítása és a hatósági ellenőrzések miatt. Hasonló lejtmenet következett be az összes jelentősebb blokkláncon. Ugyanakkor, érdemes felfigyelni az on-chain protokollok megerősödésére olyan területeken, mint a staking (kriptovaluta zárolása a pénztárcánkban jövedelem reményében) és a kölcsönzés. Például a Lido TVL-je 11%-kal emelkedett, az AAVE pedig 8,8%-kal bővült júniusban.

Nem helyettesíthető tokenek (NFT-k)

NFT-k havi kereskedelme

Az NFT-k kereskedési volumene mélypontra esett júniusban a szektor iránti lanyha érdeklődés és a mérsékelt aktivitás következtében. A visszaesés az egyedi vásárlók és eladók számában is megmutatkozott: az érték ebben a hónapban érte el éves összevetésben a legalacsonyabb szintet. A Nansen NFT-500 indexe is bezuhant, amint a jelentősebb NFT-kollekciók alapárai lesüllyedtek. A hirtelen esések nem voltak jó hatással az NFT-kölcsönzésekre sem, ahol ezek tovagyűrűző hatásaként egyes protokollok behajthatatlan követeléseket keletkeztettek. A Binance Research júniusi elemzését teljes terjedelmében ide kattintva lehet elolvasni. Emellett a Binance Research weboldalán az Insights & Analysis oldalon érthetők el további mélyreható elemzések a Web3 világ aktuális fejleményeiről.

A kereskedést és sok már kriptopiaci tevékenységet is képesek automatizálni a Telegram botok, lényegesen megkönnyítve a kriptotőzsdék felhasználóinak és befektetőinek a dolgát. A kereslet is jócskán megnövekedett irántuk. Az NFT-k szegmensében ugyanakkor folytatódott a visszaesés. A Bitcoin és az Ethereum árfolyama megnyugodott a júniusi rekordok után, a piacok az amerikai tőzsdefelügyelet döntéseire várnak. Az XRP-t fejlesztő Ripple ügyében már megszületett a bírósági döntés: az XRP-t a lakossági felhasználók szabadon vásárolhatják – meg is ugrott az ára.

Júliusban megnyugodtak a digitális pénzügyi piacok. A Bitcoin és az Ethereum árfolyama kismértékben visszaesett a júniusi rekordszintekről, miután a befektetők fontos hatósági döntésekre várnak. Ilyen lépés lesz a Grayscale Bitcoin Trust ("GBTC") átalakításával kapcsolatos határozat, valamint a még júniusban benyújtott ETF-kérelmekkel kapcsolatos döntés. A BTC ára ennek megfelelően a 29 000-31 000 dolláros, az ETH-é 1800 – 1900 dolláros tartományban mozgott.

Nagyobb érdeklődés mutatkozott ugyanakkor júliusban az altcoinok iránt. Ennek hátterében az áll, hogy döntés született az XRP kriptovaluta tokent fejlesztő Ripple ügyében. A blokklánc-fejlesztőt azzal vádolta meg az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC), hogy több mint 1,3 milliárd dollárt keresett 2013-ban XRP értékesítésével, holott – amennyiben az eszközt kötvényként definiálják – erre nem lett volna joga. A bíróság július 13-án hozott ítélete szerint az XRP nem minősül kötvénynek, amennyiben nyilvános tőzsdén kereskednek vele – vagyis törvényesen értékesíthető egyéni felhasználóknak –, ellenben kötvénynek számít, ha intézményi befektetőknek kínálják. Az ügy tehát részben a Ripple javára dőlt el – bár a SEC fellebbezett az ítélet ellen – aminek messze ható következményei lesznek a teljes kriptoiparágra nézve. Júliusban mindenesetre a bírósági döntés nyomán több mint 47%-kal emelkedett az XRP ára. Ennek farvizén a SOL és a MATIC is erősödött, előbbi ára egy hónapon belül mintegy 25%-kal lett magasabb.

A DOGE mém érme is 17%-kal került többe júliusban, mint egy hónappal ezelőtt, annak köszönhetően, hogy Elon Musk átkeresztelte a Twittert X-re és ezzel együtt a Dogecoin Ð szimbólumot is hozzáadta a saját X fiókjához. Ezzel Musk azt üzente a piacoknak, hogy a közösségimédia-platformot fizetési platformként is szeretné működtetni a jövőben.

DeFi

A decentralizált pénzügyi piacok (DeFi) kapitalizációja 7,7%-kal csökkent júliusban. A főbb blokkláncok TVL-szerinti részesedése nem változott érdemben: az Ethereum 56%-on, a Tron 14,2%-on, a BNB Chain pedig 8,2%-on áll.

Éves alapon a DeFi viszonylag jelentős tőkevesztést szenvedett el. Ebben szerepet játszott, hogy az Ethereum TVL-je 12%-os esés után 22,9 milliárd dollárra csökkent. A Curve tőzsdeplatformjának TVL-je több mint 56%-kal zuhant az elmúlt hónapban, miután olyan sérülékenységet fedeztek fel a platformon, amelyet kihasználva több mint 70 millió dollár értékben sikerült bűnözőknek egy támadássorozatban digitális pénzügyi eszközöket meghekkelni. Ezzel egyidőben a Curve-be befektető Convex Finance is több mint 58%-kal esett. A Fantom ugyancsak lejtőre került egy, a Multichain-t érintő súlyos visszaélés következtében.

A kedvezőtlen hírek ellenére az Optimism TVL-je 9,4%-kal nőtt. és 2023 januárja óta először megelőzte az Arbitrumot. A bővülés annak tulajdonítható, hogy az Optimism hálózatán megtörtént a Worldcoin várva várt bevezetése.

Nem helyettesíthető tokenek (NFT-k)

Az NFT-k továbbra is zuhanásban vannak, és újabb mélypontot értek el. A Nansen NFT-500 indexe ebben az évben 49%-ot veszített az értékéből. A jelentősebb kollekciókat (pl. Bored Ape Yacht Club) tartalmazó Blue-Chip-10 index értéke éves szinten 43%-kal csökkent. Az NFT-k visszaesése éles kontrasztban áll a teljes kriptopiac kapitalizációjának bővülésével, ami az előbbi szegmens alapvető gyengeségére mutat rá.

Élénk érdeklődés mutatkozik a Telegram botok iránt

A Crypto Telegram botok segítségével a felhasználók automatizálhatják a láncban végzett tevékenységeiket, például a kereskedést, a snipinget (új kriptovaluták kibocsátást követő megvásárlása), az airdrop farmingot (a DeFi platformok organikus használatának színlelését) és az elemzést. Az utóbbi időben jelentősen megugrott az érdeklődés ezek iránt, egyes elemzők ezért úgy vélik, a Telegram botok sok új felhasználót nyerhetnek meg a kriptoszektornak. A fokozott kereslet természetesen a Telegram botok árában is megmutatkozik. A kereskedés volumene, rekordot döntve, 2023. július 23-án meghaladta a 10 millió dollárt. A valós kereskedési érték még ennél is nagyobb lehetett, mert jelen pillanatban még áll nem minden adat rendelkezésre.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a botok használata kockázatokkal jár, mivel hozzáférnek a privát kulcsokhoz. A felhasználóknak a "Not your keys, not your crypto" figyelmeztetést ajánlott ezúttal is megfontolni.

Egyre többen fektetnek tokenizált reáleszközökbe

Az RWA-k (real world assets), vagyis a reáleszközök (pl. ingatlanok, kötvények, áruk stb.) tokenizálása továbbra is népszerű. Különösen sokan kezdtek el az Egyesült Államok kormánya által kibocsátott kincstárjegyeket tokenizálni. A folyamatosan emelkedő kamatok miatt a kincstárjegyek hozamai jelenleg meghaladják a DeFi-térben elérhető stabilcoinok hozamait. A befektetők a tokenizált kincstárjegyekkel ezeket a hozamokat úgy élvezhetik, hogy közben nem kell lemondaniuk a blokklánctechnológia előnyeiről sem.

A tokenizált kincstárjegyek piacán jelenleg több mint 626 millió dollár értékben forognak eszközök. A befektetők mintegy 4,2%-os éves hozam mellett nyújtanak kölcsönt az amerikai kormánynak.

Forrás: Cryptoslam (Június 30, 2023), DeFiLlama (Június 30, 2023), CoinMarketCap (Június 30, 2023