Megjött az előrejelzés: fedezni fogja a hazai igényeket a magyar élelmiszertermelés?

A termés a tavalyi, rendkívül aszályos évhez képest kedvezőbb és bőven fedezi a hazai ellátási igényeket - közölte az Agrárminisztérium.

Az idei nyári aratási munkák a végéhez közelednek. A termés a tavalyi, rendkívül aszályos évhez képest kedvezőbb és bőven fedezi a hazai ellátási igényeket, ugyanakkor elmarad az idei évre vonatkozó előzetes mennyiségi és minőségi várakozásoktól – közölte Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért államtitkár.

Arra hívta fel a figyelmet, hogy az aratás mintegy 1,8 millió hektáron jó ütemezéssel, lényeges fennakadásoktól mentesen zajlott az országban. Augusztus elejére az őszi árpa 100 százalékát betakarították, a búzát pedig már csak 50 ezer hektáron kell learatni. A mostani gazdálkodási évben az őszi vetésterületek nagysága átlag feletti. A kalászosok és a repce is kedvező állapotban volt az aratás időszakában, bár az elmúlt hetek viharos időjárása komoly károkat okozott egyes területeken az árpánál és kisebb mértékben a búzánál is – emelte ki az államtitkár.

Kifejtette, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai alapján az aratás részleteiről elmondható, hogy az őszi árpa 5,51 tonna hektáronkénti országos átlaghozamot mutat. Ezzel a hozammal számolva - köszönhetően a területbővülésnek is – csaknem 2,2 millió tonna őszi árpát arattak, szemben a 2022-es 1,4 millió tonnás eredménnyel. Az őszi búza termőterülete az előző évekhez képest jelentősen növekedett és elérte az 1 millió hektárt. Az aratás 94%-os készültsége mellett 5,6 tonna hektáronkénti országos átlaghozam látható, így az össztermés 5,6 millió tonna körül alakulhat.

A tavalyi őszi búza termésátlaga hektáronként 4,4 tonna, az össztermés pedig 4,2 millió tonna volt. Az őszi káposztarepce aratása is lényegében befejeződött. A tavalyi évnél 50 ezer hektárral kevesebb, 189.000 hektáros vetésterületen, 3 tonna hektáronkénti, jó termésátlaggal 600 ezer tonna körüli termést adott, ami a csökkenő vetésterület ellenére magasabb, mint a 2022-es 506 ezer tonnás mennyiség. A kisebb területen termesztett kalászos gabonák – tritikálé, rozs, zab – aratása is a végéhez közeledik, az idei eredmények ezeknél a növényeknél is meghaladják a tavalyi értékeket – részletezte Feldman Zsolt.

Az államtitkár kiemelte ugyanakkor, hogy a gazdálkodók helyzetét nehezíti az orosz-ukrán háború és a szankciós politika miatt megnövekedett termelési költségek és a jelenlegi európai gabonapiaci helyzet. Az Agrárminisztérium az összes lehetséges eszközzel fellép az ukrán gabona korábbi piacaira történő irányítása és ezzel a hazai gazdálkodók értékesítési lehetőségeinek erősítése érdekében - tette hozzá.