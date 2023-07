Üzent Orbán Viktor: Nagy bajban vagyunk, minden erőforrást ebbe az irányba kell csoportosítani

2023. július 22-én megtartotta újabb tusványosi beszédét Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök többek között a gazdasági várakozásokról, a foglalkoztatottságról, a gyermeknevelési rátáról, az inflációról és a magas kamatokról osztotta meg várakozásait az elkövetkezendőkre.

2023. július 22-én megtartotta újabb tusványosi beszédét Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök többek között arról beszélt, hogy bár a reprodukciós rátánkat sikerült 1,5 százalékra emelni, ahhoz hogy a magyar népesség ne csökkenjen, 2,1 százalékosnak kellene lennie. Ez azt jelenti, hogy a gyermekes családoknak átlagosan 2 gyermeket kellene vállalniuk. A rátával kapcsolatban Orbán Viktor megjegyezte: „nagy bajban vagyunk, minden erőforrást a családpolitika irányába kell fordítani”.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy 2030-ra a hazai GDP az uniós átlag 85-90 százalékra kell hozni, ez a tervük. Ugyanerre az időpontra meghirdette azt is, hogy terveik szerint az ország villamos energia importját 0 százalékra kell csökkenteni. A kormány azt is szeretné, hogyha 2030-ra a foglalkoztatottsági rátánk 85 százalékra nőne.

Orbán Viktor kitért arra is, hogy nagyon régen volt már olyan, hogy az infláció gyorsabban növekedett, mint a bérek – reményei szerint, ha minden jól megy, akkor a teljes 2023-as évre azért ez nem lesz igaz. A rendkívül magas kamatok viszont jóval tovább velünk maradhatnak. A miniszterelnök számításai szerint a banki kamatok csak a 2024-es év második negyedévében fognak normalizálódni.

