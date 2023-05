Így választotta ki áldozatait a belgrádi iskolai lövöldöző: egy hónapja tervezte a támadást

Tegnap reggel iskolai lövöldözés volt Belgrádban, ahol egy 13 éves tanuló megölte 8 diáktárság és egy iskolaőrt. A hetedikes ámokfutó az MTI értesülései alapján azért a tegnapi napot választotta, mert az osztályának történelemórája van, amit a bejárathoz közel tartanak.

A szerda reggeli belgrádi iskolai lövöldözésben kilencen haltak meg – 8 diák és egy iskolaőr –, de a lövöldözés egyik sérültje még mindig életveszélyes állapotban van. Egy másik meglőtt tanulő helyzete szintén kritikus, de öt sérült állapota már stabil.

A hetedik osztályos diák összesen 8 társát és egy iskolaőrt ölt meg ezzel, és további hat diákot és egy tanárt megsebesített. A rendőrség tájékoztatása szerint a 13 éves fiú nem sokkal a tanítás kezdete után apja pisztolyával kezdett el rálőni az iskolában lévőkre, ezután nemsokkal a rendőrök a fiút elfogták, majd a belgrádi neuropszichiátriai klinika elkülönítőjébe vitték. A fiú apját őrizetbe vették.

A hírek szerint a fiú körülbelül egy hónapja tervezte a támadást, az iskolába is több fegyverrel érkezett: a 9 milliméteresen kívül egy kisebb pisztolyt, négy Molotov-koktélt és három töltött tárat is magával vitt. Ezen kívül listát írt a diákokról, akiket le akart lőni, illetve nála volt az iskola alaprajza is.

A nyomozás során kiderült, hogy azért a szerdai napra esett a választása, mert osztályának aznap az első órája történelem volt, és ez a tanterem esik a legközelebb az iskola bejáratához. A lövöldözés után a hetedikes fiú felhívta a rendőrséget, bemutatkozott és elmondta mit tett. Az elkövető vallomásából derült ki, hogy azért döntött a fegyver mellett, mert hosszú ideig kiközösítve érezte magát, társai csúfolták, ez pedig agresszív reakciót váltott ki belőle. Azonban a gyilkosságokat nem hirtelen felindulásból követte el.